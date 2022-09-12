ATO, hizmet kalitesini akreditasyon ile taçlandırdı

ATO Başkan Yardımcısı Aktay, akreditasyon sistemi denetiminden geçen 150 oda ve borsaya sertifikaları verilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenen “Akreditasyon Sertifika Töreni”ne katıldı. Törene, TOBB Akreditasyon Kurulu ve Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ile çok sayıda oda ve borsa başkanı ile temsilci katıldı.

ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, törenin ardından yaptığı açıklamada, Ankara Ticaret Odası'nın üyelerine sunduğu hizmet kalitesini akreditasyon sertifikası ile tescillemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Ankara Ticaret Odası'nın üyelerine sundukları hizmetin kalitesini her geçen gün yükselttiklerini belirten Aktay, "Ankara Ticaret Odası, tüm personeliyle hizmet kalitesini sürekli yükseltmek hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Akreditasyon denetimlerinde standartları yüksek puanla yerine getirerek sertifika almamız bu başarımızın tescillenmesidir. Ankara Ticaret Odası olarak çıtamız hep yüksekte hedefimiz üyelerimize hep daha iyi hizmeti daha kısa sürede sunabilmek” diye konuştu. Aktay, sertifikalarını alan diğer oda ve borsaları da kutladı.