ATO ile Belarus arasında işbirliği protokolü imzalandı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Ankara'ya resmi ziyareti kapsamında iki ülkenin ticaret ve yatırım hacmini geliştirmek amacıyla Türkiye-Belarus İş Forumu gerçekleştirildi. Belarus Başbakan Yardımcısı İgor Lyaşenko ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla gerçekleşen forumda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkan Yardımcısı ve Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, Türkiye Belarus İş Konseyi Eş Başkanları Ali Rıza Arslan ve Dmitri Diçkovski birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay ve Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vladimir Ulakhovich işbirliği protokolü imzaladı.

ATO Başkan Yardımcısı Aktay, imzalanan protokolle iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve ticaret hacminin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti. Protokolün genelde Türkiye ekonomisine, özelde de Ankara'ya katkı sağlayacağını kaydeden Aktay, şunları söyledi:

“Türkiye ve Belarus arasında ticari ilişkileri geliştirmek adına bugün önemli bir adım daha attık. İki ülkenin uzun yıllardan beri dostluk çerçevesinde sürdürdüğü ticari ilişkilerin önümüzdeki yıllarda katlanarak artmasını bekliyoruz. Belarus ile 2017 yılında 605 milyon dolar civarında olan ticaret hacmimiz, 2018 yılında 630 milyon dolara kadar yükseldi. Ticaretin önündeki bürokratik engellerin kaldırılmasıyla iki ülke arasındaki ticaret hacminin Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi kısa sürede 1,5 milyar dolar hedefine ulaşacağına inanıyorum.”