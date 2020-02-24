ATO iş adamlarına yönelik eğitim programlarına başlıyor

“İş İnsanları Seminerleri” adı verilen eğitim programında ATO üyelerine şirketlerin verimli çalışması ve başarılı olması için “Z Kuşağının Yönetimi, İnsan Kaynakları Süreçleri, Finansal Tablolardaki Kilit Noktalar, Satışta Yeni Yaklaşımlar” gibi konularda eğitimler verilecek. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kültürel çeşitlilik, küreselleşme ve bilgilinin getirdiği hızlı değişimin iş hayatında da gelişimi zorunlu kıldığını belirterek, şirket yöneticilerinin değişimin nabzını tutarak şirketini geleceğe taşıyacak donanıma sahip olması gerektiğini söyledi. İşletmelerde yöneticilerin iş gücünü, finansmanı ve pazarlama dahil işletmelerdeki tüm süreçleri bir orkestra şefi gibi doğru yönetebilmesiyle başarıya ulaşacağına dikkat çeken Baran, “Üye işletmelerimizin verimli çalışması, sektörlerinde başarılı olması, insan, para ve diğer kaynakların verimli kullanılması için önce yöneticilerimizin donanımlarının artması gerekiyor. Biz de Ankara Ticaret Odası olarak düzenlediğimiz eğitim programlarıyla üyelerimizi destekliyor, onları geleceğe hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğitim programı üç hafta devam edecek

Şirket başarısının yönetim başarısından geçtiği bilincini yayma amacıyla ATO'nun iş adamları ve yöneticiler için düzenleyeceği “İş İnsanları Seminerleri”nde alanında uzman isimler, 26 Şubat-13 Mart tarihleri arasında ATO Meclis Salonu'nda eğitim verecek. Haftada iki gün gerçekleşecek ve 3 hafta sürecek seminer programlarının ilki “Farklı Kuşaklarla Başarmak-Z Kuşağı Nasıl Yönetilir?” başlığıyla gerçekleşecek. 2000 yılı ve sonrasında doğan kişileri tanımlayan ve dijital teknolojiyi yaygın kullanan Z kuşağının iş hayatında verimli çalışması için yöneticilere yönelik bilgilendirmenin yapılacağı seminer, Demet Gökçınar tarafından gerçekleştirilecek. Neslihan Çetinkaya tarafından gerçekleştirilecek ikinci seminerde ise “Yöneticiler için Kritik Finansal Tablolar-Finansal Tablolarda Kilit Noktalar Nelerdir?” konusu ele alınacak. Üçüncü seminer Güler Manisalı tarafından “Sürdürülebilir Şirketler için Kurumsal Yönetim-Nesillere Yayılan Şirketler için Kurumsal Yönetim Neden Önemlidir?" başlığıyla yapılırken, “-1'den 0'a İngilizce-Türkler İngilizce Öğrenirken Neden Zorlanır?” başlıklı seminer Taner Çağlı, “İnsan Kıymetleri-İnsan Kaynakları Süreçleri Nelerdir?” başlıklı seminer Funda Durmaz, “Satışta Dönüşümün Şifreleri-Satışta Yeni Nesil Yaklaşımlar, Yeni Trendler” başlıklı seminer de Sabit Yakın tarafından verilecek.

Yöneticiler, iş adamları ve yönetici adaylarına verilecek eğitimle günümüz teknoloji ve iletişimine uygun yönetim teknikleri ile etkin liderlik kavramları anlatılacak. Lider ve yönetici kavramları arasındaki farkın anlaşılmasından çalışanların mutluluğu ve üretkenliği arasındaki doğru orantının sağlanmasına kadar yöneticilerin yol gösteren, birleştirici, ara bulucu, grup çalışmasını sağlayabilen, motive edici yönlerini fark etmeleri hedefleniyor.

İşverenlere ve yöneticilere özel olarak gerçekleştirilecek seminerin programı şöyle:

"26 Şubat 2020-Demet Gökçınar "Farklı Kuşaklarla Başarmak 'Z Kuşağı Nasıl Yönetilir?"

28 Şubat 2020-Neslihan Çetinkaya "Yöneticiler İçin Kritik Finansal Tablolar 'Finansal Tablolarda Kilit Noktalar Nelerdir?"

4 Mart 2020-Güler Manisalı Darman "Sürdürülebilir Şirketler İçin Kurumsal Yönetim 'Nesillere Yayılan Şirketler İçin Kurumsal Yönetim Neden Önemlidir?"

6 Mart 2020-Taner Çağlı "-1'den 0'a İngilizce 'Türkler İngilizce Öğrenirken Neden Zorlanır?"

11 Mart 2020-Funda Durmaz "İnsan Kıymetleri 'İnsan Kaynakları Süreçleri Nelerdir?"

13 Mart 2020-Sabit Yakın "Satışta Dönüşüm Şifreleri 'Satışta Yeni Nesil Yaklaşımlar ve Mega Trendler."

Ücretsiz olarak ATO Meclis Salonu'nda yapılacak seminerlere katılmak isteyenlerin kayıt yaptırması gerekirken, online kayıtlar "www.atonet.org.tr'den" yapılacak.