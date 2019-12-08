ATO kuaförlük ve güzellik meslek standartlarının yükseltilmesi için harekete geçti

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Başkanı Ömer Sarıoğlu ve üyelerle birlikte Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Adem Ceylan'ı ziyaret ederek, kuaförlük ve güzellik uzmanlığı mesleklerinin standartlarının yükseltilmesi konusunda görüş ve önerilerini aktardı. ATO'nun Kuaförlük ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi ile birlikte kuaförlük ve güzellik uzmanlığı mesleğinin insan sağlığını ilgilendirmesi nedeniyle gerekli her türlü bilgiyle donanmış ehil ellerde ve hijyenik koşullarda yapılması için bir dizi çalışma yürüttüğünü anlatan Yılmaz, “Tamamımızın muhatap olduğu bir meslekte 5,5 milyon Ankaralının ve 80 milyonun sağlığı ile ilgili doğru kararlar almalıyız. Bu

alana yönelmek isteyen gençlerimizin eğitimlerini tamamlayabilecekleri 4 yıllık lisans bölümleri açmamız gerekiyor. Amaç yalnızca diploma vermek değil, diplomayı mesleki yeterlilikle pekiştirerek sektöre alanında uzman isimler kazandırmak” dedi.

MYK Başkanı Adem Ceylan da, meslek liseleri, ön lisans ve lisans eğitimlerinde sektörlerin istediği bilgi ve becerileri aktarma konusunda zaman zaman istenilen seviyenin yakalanamadığını belirterek, söz konusu mesleklere ilgili düzeylerde mesleki

yeterlilik seviyesi standartları getirilerek bilgi ve becerilerin tespitinin mümkün olduğunu kaydetti.

Ziyarette kuaförlük ve güzellik uzmanlığı mesleklerinin halen 4 olan mesleki yeterlilik seviyesinin yükseltilmesi konusunda ortak çalışma kararı alındı. Görüşmeye ATO 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Başkanı Ömer Sarıoğlu, ATO Meclis Üyesi Edip Balcı, Ankara Güzellik Uzmanları Derneği Başkanı Elif Şebnem Türe ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Saç ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Mehmet Değer katıldı.