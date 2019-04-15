ATO Kurtuluş Savaşı tarihinin izlerini sürdü

Ankara'nın ekonomik ve sosyal gelişimi için yürüttüğü çalışmaları kültürel faaliyetlerle destekleyen Ankara Ticaret Odası (ATO) bu kez Başkent'in Kurtuluş Savaşı'ndaki yeri ve öneminin idrak edilmesi için çalışmalar yürütüyor. “Duatepe Yeniden Diriliş” programı ile 3 bin öğrenciyi Sakarya Meydan Muharebesi'nin geçtiği Duatepe'ye gönderen ve öğrencilerin toprakların vatan olma sürecini yerinde öğrenmelerini sağlayan ATO, Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite Üyeleriyle bu yılın son ziyaretini gerçekleştirdi.

Kurtuluş Savaşı tarihinin izlerini süren ATO Heyeti'nin ilk ziyareti Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Müzesi'ne oldu. ATO Heyeti, burada Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, Gordion hakkında ilk bilgileri aldı.

Duatepe, Sakarya Zafer Anıtı ve Şehitlik ziyareti gerçekleştiren ATO Heyeti, Atatürk'ün “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz” sözüyle Türk milletinin milli mücadele konusundaki kararlılığının sergilendiği kanla sulanmış topraklarda aziz şehitler için saygı duruşunda bulundu.

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO heyetinin öğrencilerle birlikte “Duatepe Yeniden Diriliş” programı kapsamında gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında milli havayı teneffüs ettiklerini söyledi. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası Sakarya Meydan Muharebesi'nin yaşandığı alanları yakından incelediklerini kaydeden Aktay, “Vatanı için canını feda eden şehitlerimizi bir kez daha saygıyla ve rahmetle andık” dedi.

-“Savaşlar ekonomi üzerinden yürütülüyor”-

ATO'nun bu yıl 3 bin öğrencinin Polatlı Duatepe'yi ziyaret etmesini sağladığını kaydeden Aktay, “Gençlerimizin milli ruhu sindirmesi ve bu bilinci oluşturabilmesi için bu toprakları görmesini sağladık. Milli mücadele sadece savaşla verilmiyor. Bugünün dünyasında savaşlar ekonomi üzerinden yürütülüyor. Bizim geleceğimiz olan gençlerin bu bilince erebilmeleri için atalarının verdiği mücadeleyi kavraması gerekiyor” diye konuştu.

ATO heyeti son ziyaretini Polatlı'nın Yassıhöyük köyünde bulunan Gordion antik kendine gerçekleştirdi. ATO Heyeti, Milattan önce Frigya Krallığı'nın başkenti olan Gordion'da, efsanelere konu olan Kral Midas'ın tümülüsünü de inceledi.

“Duatepe Yeniden Diriliş” programı kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Uysallı, Süleyman Ekinci, Mehmet Fatih Çetinkaya ile Meclis ve Komite üyeleri yer aldı.

ATO Heyetine, Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya, Polatlı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Veli Keskin, Polatlı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ünal, Türk Hava Yolları Ankara Satış Müdürü Emrullah Kirişci eşlik etti. Ziyarette ATO Heyeti'ne Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Müzesi Genel Koordinatörü Kadim Koç rehberlik etti.