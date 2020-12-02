ATO satış ve pazarlama alanlarında sınav ve belgelendirme kuruluşu oldu

Ş (İDEA) Mesleki Yeterlilik Merkezi'nin (MESYET) Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından satış ve pazarlama alanında 7 ayrı ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme faaliyeti gerçekleştirmek üzere yetkilendirildiğine dair belgeyi MYK Başkanı Adem Ceylan'dan aldı.

ATO'nun sınav ve belgelendirme yetkilendirme toplantısı, Mesleki Yeterlilik Kurumu salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO İDEA'nın ticari işletmelerin en çok ihtiyaç duyduğu satış ve pazarlama alanlarında işgücüne sınav yapma ve belge vermeye yetkili kuruluş haline gelmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu gelişmenin üyelere ve onların çalışanlarına da katkı sağlayacağını ifade etti. ATO İDEA MESYET'in düzenleyeceği sınavlara katılarak belge almaya hak kazananların istihdam edilmelerinin daha kısa sürede ve daha kolay gerçekleşeceğini kaydeden Baran, “Bu çalışmayla nitelikli işgücüne katkı sağlayacağız” dedi.

“Nitelikli iş gücünün ortaya çıkmasıyla işsizlik oranları da gerileyecektir”

Türkiye'de işsizlik oranının yüzde 13, genç nüfusta ise yüzde 26'lar düzeyinde olduğuna dikkat çeken Baran, “İşsizlik oranlarımız yüzde 13'lerde ancak öte yandan nitelikli eleman istihdam etmek isteyen ancak aradığı elemanı da bulamayan işveren kesimi de var. Nitelikli iş gücünün ortaya çıkmasıyla işsizlik oranları da gerileyecektir” diye konuştu.

“Ulusal ve uluslararası alanda rekabet içindesiniz”

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Adem Ceylan da konuşmasında çalışma hayatında üretim ve istihdam ilişkisinin önemine değinerek, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun iki kesim arasındaki bağın güçlenmesine katkı sağladığını söyledi. Nitelikli ürün ve nitelikli hizmetin nitelikli işgücü ile oluşacağını bildiren Ceylan, “Sektörlerinizde üretim ve hizmetlerinizle ulusal ve uluslararası alanda rekabet içindesiniz. Dolayısıyla ürün ve hizmetlerinizle bu rekabette başarılı sonuç almak için nitelikli işgücüne ihtiyacınız var” şeklinde konuştu.

Meslek Yeterlilik Kurumu tarafından oluşturulan meslek standartlarının eğitim müfredatı olarak kullanılması gerekliliğine dikkat çeken Ceylan, kurum olarak çalışma hayatının beklentilerini karşılayacak nitelikte iş gücünün hangi bilgi, beceri ve yetkinliklerle yetiştirilmesi gerektiğini belirlediklerini ve bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK başta olmak üzere ilgili tüm kamu kuruluşlarıyla ortak çalışma yürüttüklerini anlattı. MYK'nın paydaşlarıyla birlikte ulusal meslek standartlarının oluşması ve uygulanması için çalışma yürüttüklerini bildiren Ceylan, “Yetkilendirdiğimiz 238 kuruluşla birlikte 4 milyon sınav yapabilme kapasitesine sahibiz. 860 ulusal meslek standardı, 520 de ulusal yeterlilik hazırladık” ifadelerini kullandı.

MYK adına yapılan sınavlarla diploma ve diğer meslek belgelerinin kalite güvencesinin sağlandığını bildiren Ceylan, “Hükümetimizin 2023 yılı hedefleri arasına 1 milyon nitelikli belgeli işgücü oluşturmak vardı. 2020 yılı itibarıyla bu hedefi aşarak 1 milyon 300 bini aşkın kişiyi belgeli hale getirdik” diye konuştu.

Ceylan, kurum olarak çalışma hayatının isteği doğrultusunda bilgi, beceri ve yetkinlikleri belirleyerek işgücünün nitelik kazanmasına yönelik koordinasyon faaliyet yürüttüklerini ifade etti.

Sınav ve belgelendirme yetkilendirme törenine ATO Yönetim Kurulu üyeleri Nuh Acar ve Adem Ali Yılmaz, ATO Genel Sekreteri Gökhan Özdemir, ATO İDEA Genel Müdürü Arzu Özcan ile ATO İDEA MESYET yetkilileri katıldı. ATO İDEA MESYET, MYK'dan aldığı yetki belgesi ile Pazarlama Elemanı Seviye 4, Pazarlama Sorumlusu Seviye 5, Pazarlama Yöneticisi Seviye 6, Satış Danışmanı Seviye 3, Satış Danışmanı Seviye 4, Satış Sorumlusu Seviye 5, Satış Yöneticisi Seviye 6 alanlarında sınav ve belgelendirme faaliyeti yürütecek.