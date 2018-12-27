ATO sektörel istişare toplantılarına devam ediyor

Sektörlerin sorunlarını istişare toplantıları ile masaya yatıran ATO, toplantılarına 60 No'lu Komite Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi Sektörel İstişare Toplantısı ile devam etti. ATO Congresium Hizmet Binası'nda İşletme Yeterlilik Belgesi ve sektörel konuların ele alındığı toplantının açılışında konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, son dönemde meslek komiteleriyle istişare toplantıları yaparak sektörel gelişimin önündeki engelleri ortadan kaldırmayı amaçladıklarını söyledi. Bu toplantılarda sektörlerde isteyen herkesin her alanda işletme kurabilmesinin hem hizmet kalitesinde düşüşe yol açtığını hem de fiyat konusunda haksız ve imha edici bir rekabete yol açtığını anlattıklarını dile getiren Baran, “İşletme kurmak bir kişinin tasarrufu. Gidip aynı işletmelerin olduğu bölgeye kurabiliyor. Ancak kurduğu andan itibaren girişimcinin bu tasarrufu o bölgedeki diğer girişimcileri, tüketicileri ve ülke ekonomisini etkilemeye başlıyor. İşler iyi giderse sorun yok ancak gitmezse işletmeler kapanmak zorunda kalıyor. Bu kez var olan kaynağın yanlış kullanımı nedeniyle sadece girişimcinin değil, ülkemizin ekonomisi de olumsuz yönde etkileniyor” dedi.

Toplantının açılışında ATO'nun 60 No'lu Restoran, Lokanta ve Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Yunus Demirci ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Genel Sekreter Vekili Orbay Evrensevdi de birer konuşma yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Araştırmacı Ferruh Parmaksız'ın moderatörlüğünü yaptığı toplantının devamında sektör temsilcileri restoran, lokanta ve kafelerin işletme sorunlarını ve çözüm önerilerini ele aldı.

Toplantıda 60. Komite Başkan Yardımcısı Gürbüz Bekiş, 60. Komite ve Meclis Üyesi Süleyman Cici, 60. Komite Üyesi Hakan Sancur sektörel sunumlar yaparken, ATO İDEA Mesleki Yeterlilik Merkezi Müdürü Dr. Şükran Mutlu sektördeki mesleki yeterlilik konularına değindi. Sektör temsilcisi Murat Servi'nin insan kaynaklarına ilişkin sunumunun yer aldığı toplantıda Bilkent Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlisi Elif Denizci de akademik açıdan sektörel konuları ele aldı. Büyükşehir Belediyesi 1. Zabıta Şubesi Ruhsat Amiri Fatih Arslan'ın ruhsatlandırmaya ilişkin bilgi verdiği toplantıda, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kayıt ve Onay Şefi Esat Akpınar sektörel sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, 60. Komite Üyesi Ahmet Cevdet Ergen, 60. Komite ve Meclis Üyesi Abdülbekir Yılmaz, 60. Komite ve Meclis Üyesi Ayşe Nilay Çelik katıldı.