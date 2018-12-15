ATO "sektörel istişare" toplantılarıyla "ortak akıl" aramaya devam ediyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, dünya doğal taş ve mermer rezervlerinin yüzde 40'ının Türkiye'de olduğunu belirterek, "Vatikan'daki kilisede Afyon İscehisar mermeri, ABD Temsilciler Meclisi binasında Elazığ mermeri kullanıldı. Türk mermerini dünya tanıyor. Yıllık 2 milyar dolar civarında ihracatımız var. Rezervlerimiz dikkate alındığında bu rakamı yıllık 7-8 milyar dolara çıkartabiliriz" dedi.

Ankara Ticaret Odası'nın "Sektörel İstişare Toplantıları" 30 No'lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi ile devam etti. Gölbaşı Öğretmenevinde gerçekleşen toplantının açılışında konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO'nun 67 komitesinde görev alan üyelerin sektörlerine hakim olduğunu, sorunlarını bilmekle kalmayıp çözüm de üretebildiğini söyledi. Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri anlatan Baran, Türkiye'nin zor bir coğrafyada, iç ve dış şoklara rağmen ayakta kalmayı başardığını, bunun da Türk vatandaşlarının müteşebbis ruhu ile mümkün olduğunu söyledi.

Türkiye ekonomisine yönelik Ağustos'ta yaşanan saldırıların etkilerinin devam ettiğini kaydeden Baran, bu süreçlerin sistem oturtmak için fırsat taşıdığını anlattı. Ankara ekonomisinin gelişiminden bahseden Baran, savunma sanayi şirketlerinin yerli ve milli üretim yapmasının Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi. Markalaşma olmadan katma değer üretilemeyeceğini ve cari açığın kapatılamayacağını dile getiren Baran, "170 milyar dolarlık ihracatımızı kendi markamızla yapmalıyız. Bu yüzden yerli ve milli üretim çok önemli" dedi.

"Türk mermerini dünya tanıyor"

Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi'nin ekonomik alanı hakkında bilgi veren Baran, Türkiye'nin hazır beton üretiminde Avrupa lideri, Çin ve ABD'den sonra dünya üçüncüsü olduğunu söyledi. Baran, kurlarda yaşanan dalgalanmanın inşaat sektörüyle birlikte hazır beton sektörünü de etkilediğini kaydetti. Doğal taş ve mermer sektörlerinin Türkiye açısından önemine dikkat çeken Baran, dünya doğal taş ve mermer rezervlerinin yüzde 40'ının Türkiye'de olduğunu söyledi.

Baran, "Vatikan'daki kilisede Afyon İscehisar mermeri, ABD Temsilciler Meclisi binasında Elazığ mermeri kullanıldı. Türk mermerini dünya tanıyor. Yıllık 2 milyar dolar civarında ihracatımız var. Rezervlerimiz dikkate alındığında bu rakamı yıllık 7-8 milyar dolara çıkartabiliriz" dedi.

Türk taşı andezit

Toplantıda ATO Meclis Üyesi ve 30 No'lu Komite Başkanı Ali İhsan Güçlü de konuşma yaptı. Sektörleri hakkında detaylı bilgi veren Güçlü, Ankara taşı olarak da bilinen andezit taşının önemini anlattı. Güçlü, "'Türk taşı' dediğimiz bu doğal taş tüm tarihi eserlerde kullanılıyor. Hikayemizi tüm dünyaya anlatmalı, ona göre birim fiyat skalasında İtalya'nın geldiği noktaya biz de ulaşmalıyız" şeklinde konuştu.

Doğal taş, mermer ve hazır beton sektörlerinde yatırımların ve yatırımcının önünün açılması gerektiğine dikkat çeken Güçlü, kamu kurumları başta olmak üzere inşaatlarla yerli ve milli olan mermer ve taşların kullanılması için çalışma yapılması talebinde bulundu. Güçlü, andezit taşına coğrafi işaret tescili almak üzere çalışmalar yürüttüklerini de bildirdi.

Toplantıda Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Arık sunum yaparken, Girişim Uzmanı Demir Çulhacı da konuştu.