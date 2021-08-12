ATO, Türkiye'ye yeni bir meslek standardı kazandırdı

ATO'nun Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile geçen yıl Temmuz ayında imzaladığı protokol uyarınca başlatılan ve ATO İdea tarafından yürütülen Aktarlık Mesleği İçin Ulusal Meslek Standardı Hazırlama çalışmaları tamamlandı. Sektöre nitelikli iş gücünün yetişmesi için gereken bilgi, beceri, tavır ve tutumların belirlenmesi ve standart geliştirilmesi için ATO 23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi ve Aktarlar Derneği toplantılar yaptı. Bu toplantılarda ortaya konan sonuçlar, ilgili sektörlerin görüşüne sunulmasının ardından Aktar (Seviye 5) Meslek Standardı” onaylandı. Aktarlık Meslek Standardı daha sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek 11 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise şunları dedi:

“Kültürel mirasımız korunarak yeni nesillere aktarılacak ve ekonomimize bugünkünden daha çok kaktı sağlayacak. Yüzyıllar öncesine dayanan bir mesleğin hala sözlü kültürle yeni nesillere aktarılması, mesleğin kendisine yapılan büyük haksızlıktı. Ankara Ticaret Odası olarak mesleğin hakkını teslim edebilmek için bu çalışmayı başlattık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aktarlığın meslek olarak belgelenmesiyle birlikte, geleneksel yöntemlerle aktarılan bilgiler, bilim temelli modern metotlarla icra edilecek ve kayda geçirilecek ve böylece önemli bir kültür mirasımız ve hafızası korunmuş olacak.”