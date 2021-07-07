ATO ve Ankara Büyükşehir'den istihdam toplantısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği toplantıda, Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası alanda yürüttüğü projelerin istihdama katkısı, dezavantajlı grupların iş gücüne kazandırılması ve Ankara'da istihdamın artırılmasına yönelik iş birliği konuları ele alındı.

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleşen toplantıda Başkent'te istihdam olanaklarının artırılması konusunda ATO ve belediyenin birlikte üretebileceği çözümlerin masaya yatırılması gerektiğini ifade ederek, “Başkent'te iş arayanlara iş, işverenlere nitelikli iş gücü sunmalıyız” dedi.

Başkent ekonomisinin yaklaşık yüzde 70'ini hizmet sektörünün oluşturduğunu ifade eden Yılmaz, “Bu kentte istihdamın devamlılığı konusundaki sorunlarımızı çözmek istiyoruz. İş arayanlara bilgi, beceri ve yetkinliklerine uygun iş bulma fırsatı, işverenlere ise ihtiyaçları olan nitelikli iş gücünü temin etme imkânı sunan bir çalışmaya ihtiyacımız var. Kamudan da doğru destek alarak istihdamı artıracak alanlarda inovasyonlara imza atabiliriz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı ise iş arayan ile işverenleri bir araya getirerek istihdam sorununa yönelik ekonomik ve sosyal bir proje geliştirilebileceğini aktardı. Çözüme yönelik temel sorunların belirlenmesi için iki kurumun da bünyesinde araştırmada bulunması gerektiğini belirten Çınkı, “İstihdam acil bir sorun. Bu aciliyet hem işçi hem de işveren için geçerli” değerlendirmesini yaptı.

Toplantıya ATO Genel Sekreter Yardımcısı Sançar Sefer Süer ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Projeler Şube Müdürü Ömer Faruk Sarı, Ankara Büyükşehir Belediyesi UMEM İdarecisi Güldeste Açıkgöz ve Ankara Büyükşehir Belediyesi KGDM İş ve Meslek Danışmanı Hikmet Balbay da katıldı.