ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran: “Asgari ücrete prim desteği büyük önem taşıyor”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete uygulanan prim desteğinin 2019'da da devam edeceğini açıklamasına ilişkin “Asgari ücret prim desteğinin devam edecek olması işverenlerimiz açısından büyük önem taşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize teşekkür ediyoruz” dedi.

ATO Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklamada, iş dünyası için müjde niteliği taşıyan kararları yönelik değerlendirmede bulundu. Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete uygulanan prim desteğinin 2019 yılında da devam etmesi kararının, iş ve istihdamın devamlılığı açısından önem taşıdığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk kez işe alınacak işçilerin tüm sigorta ve vergi giderlerinin devlet tarafından üsteleneceğini açıkladığını kaydeden Baran, bu desteklerin istihdam artışında önemli rolü olacağını vurguladı.

İşveren ve işçi sevindi

Konutlar ve KOBİ'ler ile ticarethanelerde doğalgaz ile konutlarda elektrik fiyatlarında yüzde 10 indirime gidilmesinin de kamuoyunda büyük memnuniyet oluşturduğunu ifade eden Baran, “Enerji maliyetleri işletmeler üzerinde önemli yükü oluşturuyor ve güçlü rekabete engel teşkil ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı indirim kararı hem işletmelerimizi hem de tüm vatandaşlarımızı sevindirdi” diye konuştu. Baran, elektrik fiyatlarına uygulanacak yüzde 10 oranındaki indirimin, KOBİ ve ticarethanelere de uygulanmasının, moralleri daha da yükselteceğini söyledi.

“Uzun zamandır talep ettiğimiz bir sistemdi”

KOBİ'lerin alacak sigortasından faydalanmasını sağlayacak devlet destekli yeni sistemin iş dünyası için önemli olduğunu kaydeden Baran, “Alacak sigortası iş dünyası olarak uzun zamandır talep ettiğimiz bir sistemdi. Reel sektör, desteklerin arttığı, risklerin de en aza indiği ortamda sahip olduğu tüm enerjisini üretime, ticarete ve ihracata yönlendirerek ekonomimizin daha da güçlenmesi için var gücüyle çalışacaktır” dedi.