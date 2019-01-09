ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran: "Tedbir ve destekler vatandaş ile piyasayı rahatlatacak"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbir ve desteklerin vatandaşları ve piyasayı rahatlatarak Türkiye ekonomisini daha da güçlendireceğini belirtti.

ATO Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tedbir ve desteklerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kredi kartı borcu bulunan vatandaşlara bu borcu kapatabilmesi için isterse 24 ay, isterse de 60 aylık kredi imkânı sunulmasının tüketiciler için çok önemli bir imkân olduğunu kaydeden Baran, 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan olarak uygulanan sigorta prim desteğinin 5 puana çıkarılmasının da istihdamı olumlu etkileyeceğini ifade etti. Esnaf ve sanatkarın işletme yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaklaşık 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandırılmasının ve sosyal yardım alan vatandaşların 150 kilovat saate kadar olan elektrik tüketimlerinin devlet tarafından karşılanmasının da çok önemli destekler olduğuna dikkat çeken Baran, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçen yılın son günlerinde istihdam teşvikleri, elektrik ve doğalgaz indirim müjdeleri vermişti. Yeni yılın ilk günlerinde bu desteklere yenilerini ekledi. Bu destekler için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekonomi yönetimine teşekkür ediyoruz. Geçen yıl yaşanan finansal saldırıların etkileri yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Hükümetimizin sağladığı bu destekler hem reel sektörü hem de vatandaşları hem de piyasaları rahatlattığı gibi motivasyon da sağlıyor. Reel sektör olarak biz de ekonomik faaliyetlerimizi üst düzeyde sürdürerek üzerimize düşeni yerine getireceğiz. 2019 yılının Türkiye'nin yeniden güçlü büyüme sağlayarak yola devam edeceği bir yıl olması için hep birlikte çalışacağız.”