ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran'dan yeni yıl mesajı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ''2019 yılı Türkiye ekonomisinde dengelenme sürecinin devam edeceği ve mali disiplin süreciyle destekleneceği bir yıl olacak'' dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yayımladığı yeni yıl mesajında Türkiye ekonomisinin son 15 yıldaki parlak gelişiminin ardından birkaç yıldır büyük sınavlar vermek zorunda bırakıldığını kaydederek, 2016'da darbe teşebbüsüyle başarılı olamayanların 2018 yılında ekonomik saldırılarla Türkiye'yi kıskaca almaya çalıştığını hatırlattı. Baran, ''Ekonomik saldırılarla Türkiye'yi yıpratmak isteyenler, gördüler ki Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam. Millet ve hükümet el birliğiyle bütün sıkıntıların üstesinden geliyor'' ifadelerini kullandı.

Baran, Ağustos ayında kurlarda yaşanan dalgalanmanın birçok sektöre olumsuz yansıdığını ancak zamanında ve doğru alınan tedbirlerle ekonomik sarsıntının çok daha fazla büyümeden atlatıldığını kaydederek, ''Bu süreçte hükümet reel sektörün sesine kulak verdi ve talep edilen düzenlemeleri kısa sürede hayata geçirerek ekonomideki daralmanın önüne geçti. 2019 yılı Türkiye ekonomisinde dengelenme sürecinin devam edeceği ve mali disiplin süreciyle destekleneceği bir yıl olacak. Ekonomik reformların tamamlanacağı ve ileri teknolojili üretim ve ihracatla büyümenin sağlanacağı bir yıl olmasını diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı yaklaşıyor. Dünyanın kaos yaşadığı dönemde Türkiye Cumhuriyeti olarak başarı hikayesi yazdı. Şimdi de bütün dengelerin an be an değiştiği bir dünya var. Türkiye bu dünyada her alanda yeni bir başarı hikâyesi yazabilecek güce sahiptir'' dedi.