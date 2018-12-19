ATO'da kuaför ve güzellik salonlarının sorunları mercek altına alındı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ın başkanlık ettiği 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi toplantısında kentteki kuaför ve güzellik salonlarının sorunları mercek altına alındı.

67 meslek komitesinde 2 bini aşkın alanda faaliyet gösteren 157 bin üyesinin sorunlarını “sektörel istişare” toplantılarıyla ele alan ATO, 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi toplantısında Ankara'daki kuaför ve güzellik salonlarının sorunlarını mercek altına aldı. ATO'nun Congresium Hizmet Binası'nda sektör temsilcilerin katıldığı toplantıya, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlık etti. ATO Meclis Üyesi ve 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Başkanı Ömer Sarıoğlu'nun sektörel sorunları aktardığı toplantıda, tüm konular ve sorunlar etraflıca ele alındı.

Kuaförlük ve güzellik uzmanlığı mesleğinin insan sağlığını doğrudan ilgilendiren meslekler olduğu belirtilerek, bu alanlarda her sokakta birden fazla iş yeri açılmasının önüne geçilmesi için ruhsat sınırlandırması uygulanması önerildi. Söz konusu alanlarda isteyenin istediği fiyattan hizmet sunabilmesinin hizmet kalitesinde düşüklüğe neden olduğu ve insan sağlığını tehdit edebildiği belirtilerek, taban fiyat tarifesi uygulamasına geçilmesi çözüm önerisi olarak sunuldu. Toplantıda ayrıca bu sektörlerin “ihtiyaç” olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek, sektörde aynı hizmet kalemlerinde farklı oranlarda uygulanan KDV dolayısıyla ortaya çıkan haksız rekabetin önüne geçilmesi için düzenleme talep edildi. KDV düzenlemesinin kayıt dışılığı da ortadan kaldıracağına dikkat çekildi. Bunlara ek olarak kimyasal ürünlerle temas eden sektör çalışanlarının tehlikeli iş grubundan sayıldığı belirtilerek, çıraklık ve staj döneminin emeklilik hesaplarında dikkate alınarak emeklilik yaşında indirim talep edildi. Toplantıda ayrıca sektörün kanayan yaraları olarak kabul edilen işçi-işveren davalarının doğurduğu sıkıntılar, sektör için lisans düzeyinde eğitmen yetiştiren okul sayısındaki radikal azalma konularına ek olarak tüm sektörün birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin önemi üzerinde duruldu.

"Sorunlar Türkiye'nin her yerinde ortak"

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da yaptığı konuşmada, kuaför ve güzellik salonları sektörünün sorunlarının Türkiye'nin her yerinde ortak olduğunu belirterek, “Hem insanların fiziki görüntüsüne katkı sağlıyorsunuz hem de bir anlamda psikolojik destek oluyorsunuz. Çok önemli bir mesleği icra ediyorsunuz” dedi.

Teknolojinin gelişmesiyle bazı mesleklerin kaybolacağını hatırlatan Baran, kuaförlük ve güzellik uzmanlığının hiç kaybolmayacak mesleklerden olduğunu söyledi. ATO meslek komitelerinin Nisan ayında gerçekleşen seçimlerden bu yana 650 toplantı gerçekleştirdiğini hatırlatan Baran, bu toplantılarda gündeme gelen 850 çözüm önerisinin 16 bakan ve 120 kurum olmak üzere muhataplarına iletildiğini ve çözüm için takipçi olduklarını belirterek, “Kuaför ve güzellik salonları sektörünün sorunlarının da takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Kuaför ve güzellik salonlarının da çalışanlar ve aileleriyle birlikte yaklaşık 40 bin kişilik bir kitleyi oluşturduğunu kaydeden Baran, her alanda olduğu gibi mesleki konularda da birlik ve beraberliğin sorunları çözmek için ilk adım olduğunu kaydetti.

Toplantıda Ankara Berberler Odası Başkanı Sezayi Kara, Ankara Kuaför ve Güzellik Salonları İşletmecileri ve Manikürcüler Esnaf Odası Başkanı Bülent Erdoğan, Ankara Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Derneği Başkanı Elif Şebnem Türe de birer konuşma yaptı. Toplantıya ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, ATO Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Hanım Zeynep Azeritürk Özdem, Komite Üyesi Çetin İnalkaç ve Arslan Bolatcan, Meclis ve Komite üyesi Gürsel Deliktaş, ATO Meclis üyeleri Burhan Varol ve Sermurat Küçükgülile, çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.