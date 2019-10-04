ATO'da Nijerya'nın bağımsızlığının 59'uncu yıl dönümü kutlandı

Nijerya'nın bağımsızlığının 59'uncu yıl dönümünde Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda Nijerya'nın etnik danslarını sergileyen Koroso Dans Grubu, izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Afrika'nın batısında kalan Nijerya'nın İngiliz sömürgesinden kurtuluşunun ve bağımsızlığının yıl dönümü ATO'da kutlandı. Koroso Dans Grubu tarafından Nijerya'ya ait etnik dansların sergilendiği etkinlikte Nijerya Ankara Büyükelçisi İlyasu Audu Paragalda ve ATO Başkanı Gürsel Baran açılış konuşması gerçekleştirdi. Büyükelçi Paragalda, Nijerya için önemli bir günde ATO'da ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Paragalda, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana süren dostluk bağından da bahsederek, ATO Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyeti en yakın zamanda Nijerya'ya davet etti.

ATO Başkanı Baran ise, Nijerya'nın bağımsızlık kutlamaları esnasında Paragalda'yla yaptığı sohbeti anlatarak, Koroso Dans Grubu'nu ATO'da izlemekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gürsel, “Nijerya, ekonomik ve siyasi potansiyeliyle Afrika'nın gerçekten önemli ülkelerinden birisi. Barındırdığı potansiyel ve büyük fırsatlar nedeniyle sadece Afrika'da değil, dünyada da parlayan yıldızlardan bir tanesi. Nijerya ile dostane ilişkilerimizi ve işbirliğimizin mümkün olan tüm alanlarda geliştirilmesi ve daha ileriye taşınmasıyla ilgili ATO olarak bir gayretin içindeyiz. İki ülke arasında 2018 yılı itibarıyla 490 milyon dolar civarında bir ticaret hacmi var. Bu rakam doğrultusunda Türkiye ile Nijerya arasındaki ticaretin gerçek anlamda yansıtmadığının farkındayız ve bu alanda gidilebilecek çok mesafe olduğunun bilincindeyiz. Bu rakamı yükseltmekle ilgili bizim bir gayretimiz var ve bu rakamın yükseltileceği her çalışmanın içinde var olacağız” dedi.

Gürsel Baran, 160 bin üyesiyle ATO'nun Türkiye'nin en büyük ikinci sivil toplum örgütü olduğunu vurgulayarak, “Odamız sadece Ankara'nın değil, ülkemizin gelişmesini hedef alan, sadece 160 bin üyemizi değil bütün ülkeyi kucaklayan bir politika gütmektedir. Bu ülkedeki yabancı misyon temsilcileri de bu ülkenin misafiridir ve bilinmelidir ki yabancı misyon temsilcilerine ATO'nun kapıları sonuna kadar açık” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından ikili, Nijerya'nın bağımsızlığının 59'uncu yıl dönümü dolayısıyla pasta kesti. ATO Congresium'da düzenlenen etkinlikte sahne alan Koroso Dans Grubu izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Nijeryalı ve Türk izleyiciler grubun gösterisini cep telefonları ile kaydetti.