ATO'da Optisyenler ve Gözlükçüler Eğitim Zirvesi gerçekleştirildi

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO üyelerinin ve çalışanlarının gelişimine yönelik olarak ATO İdea tarafından organize edilen “Optisyenler ve Gözlükçüler Eğitim Zirvesi”ne katıldı. ATO Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleşen eğitim programında bir konuşma yapan Baran, gözlükçülük ve optisyenliğin insan sağlığını yakından ilgilendiren meslek alanları olduğunu belirterek, bu alanlarda eğitimlerle bilgilerin güncellenmesinin önemli olduğunu söyledi. ATO yönetimine geldiklerinden bu yana eğitimi gündemlerinin ilk sırasında tuttuklarını kaydeden Baran, “Eğitim konusu bütün sektörler için önemli bir yere sahip. İcra ettiğimiz meslekte başarılı olmak için fark yaratmamız gerekli, bu da eğitim ile mümkün” dedi.

Sektörde fark oluşturabilmek için yapılan işi iyi bilmenin, iyi anlatmanın ve sürekli takip etmenin gerekli olduğuna vurgu yapan Baran, “Yenilikleri ve değişiklikleri takip etmek rekabette önde olmak anlamına geliyor” diye konuştu.

Yeni bilgilerle mesleğini geliştiren ve değer katan her vatandaşın kent ve ülke ekonomisine de değer kattığını kaydeden Baran, “Sahibi olduğu ya da çalıştığı firmaya değer katan her vatandaş kent ekonomisine, bunun neticesinde de ülke ekonomisine değer katıyor. Ticarette azimli ve başarılı bir milletiz. Bu samimi gayretimizin yanına, eksikliklerini gidererek mesleki bilgi ve becerimizi de ekleyerek hak ettiğimiz başarıya ulaşabiliriz” dedi.

Programda ATO 66 No'lu Gözlükçülük ve Fotoğrafçılık Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Turgay Kılıç ile Ankara Optisyenler ve Gözlükçüler Odası Başkanı Çetin Toplu da birer konuşma yaptı. İki gün sürecek eğitim programının ilk gününde eğitmen Murat Balcı “Meslek Etiği ve İtibarı”, Hülya Şenyüz “Kontakt Lensler” ve Emre Doğan “Multifokal Cam Eğitimi” konuları üzerine sunumlarını gerçekleştirdi. İkinci gün ise “Kırılma Kusurları” ve “Az Görme Cihazları” başlığıyla eğitimler gerçekleşecek. Eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifika verilecek. Toplantıya ATO 66 No'lu Gözlükçülük ve Fotoğrafçılık Hizmetleri Meslek Komitesi Üyeleri ile çok sayıda sektör temsilcisi ve çalışan katıldı.