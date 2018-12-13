ATO'da sektör toplantıları devam ediyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO'nun 157 bin üyesinin 67 Meslek Komitesinde temsil edildiğini, komitelerin de sektörel konularını düzenledikleri toplantılarla masaya yatırdığını belirterek, “Sektörlerin sorunlarını ATO'da ele alıp, çözüme ilişkin ortak görüşleri kamuoyuyla paylaşıyoruz” dedi.

ATO'nun 63 numaralı Proje Hizmetleri Meslek Komitesi'nin sektörel konu ve sorunları ele aldığı toplantısı ATO Congresium Hizmet Binasında yapıldı. Tapu Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Orhan Kasap, Harita Mühendisleri İşadamları Derneği Başkanı Hasan Bulut ve çok sayıda harita mühendisinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını ATO Meclis ve 63 numaralı Proje Hizmetleri Meslek Komitesi Üyesi Abdullah Gürgür yaptı. Gürgür, konuşmasında, ATO'nun, tüm meslek komitelerinin çalışmalarında ve sorunlarına çözüm üretme konusunda yol gösterici bir rol üstlendiğini söyledi. Ekonomideki gelişmelere değinen Gürgür, global sahada etkin rol üstlenmek için birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti. Gürgür, “Global piyasanın rekabetçi koşullarına hazırlanmak için her bir firmanın ulusal değil uluslararası boyutta düşünmesi ve yatırımlarını bu perspektifle yapması gerekir”dedi.

Harita ve kadastro alanında yürütülen çalışmalardan da söz eden Gürgür, sektörde yazılım ve donanım açısından yerli ve milli üretimin önemini anlattı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran da yaptığı konuşmada, harita ve kadastro hizmetlerinin son 15 yıllık dönemde özel sektör tarafından yürütüldüğünü belirterek, teknolojinin son imkanlarından yararlanan harita mühendislik şirketlerinin başarılı çalışmalar yaptığını söyledi.

Harita mühendislik hizmetlerinin tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin alt yapısını oluşturduğunu kaydeden Baran, harita mühendislerinin ATO'da da temsil edildiğini kaydetti. Ankara'nın harita mühendisliği alanında Türkiye'nin öncü illeri arasında yer aldığını belirten Baran, “Harita mühendisleri insansız hava araçlarını da aktif bir şekilde kullanıyorlar. Türkiye'de her alanda olduğu gibi bu alanda da gerek teknolojisinde gerekse yazılımlarında yerli ve milli üretim önemli. Bu alanda da çalışma yapılması gerektiği kanaatindeyiz ” ifadelerini kullandı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından teknolojik gelişmelerin yakından takip edildiğini ve vatandaşa en doğru bilginin en kolay şekilde ulaştırıldığını kaydeden Baran, şehir haritalarının 3 boyutlu olarak yaptırılması ile vatandaşın aldığı hizmetin kalitesinin arttığını belirtti.

Baran, konuşmasında komitelerin çalışmalarından da bahsederek, “Komitelerimiz faaliyet alanlarının nabzını çok başarılı bir şekilde tutuyor. Bizlere doğru bilgiler aktarıyor, biz de bu doğrultuda çalışmalar yapıyoruz” diyerek bu çalışmaları önemsediklerini söyledi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı'nın genel müdürlük çalışmaları hakkında sunum yaptığı toplantıda, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Orhan Kasap ve Harita Mühendisleri İşadamları Derneği Başkanı Hasan Bulut da birer konuşma yaptı.