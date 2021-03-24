ATO'da ‘Üretim, Ticaret ve İhracatın Anahtarı Meslek Liseleri' toplantısı

Mesleki eğitimi geliştirme konusundaki toplantıların ikincisi, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın ev sahipliğinde "Üretim, Ticaret ve İhracatın Anahtarı Meslek Liseleri" adıyla gerçekleştirildi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Duatepe Hizmet Binası'nda yapılan toplantıda açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özel, mesleki eğitimi geliştirmek ve gençlerin işgücü piyasalarına kazandırılmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, mesleki eğitimi daha ileri noktalara taşımak için yapılan çalışmalara katkı sağlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. ATO Başkanı Gürsel Baran ise konuşmasında, mesleki eğitimi geliştirme konusunda ticaret, sanayi ve Bakanlık kesimi olarak ilkini Ankara Sanayi Odası'nda gerçekleştirdikleri toplantının ikincisini yaptıklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, gençlerin mesleki eğitime olan ilgilerini artırmak için gerçekleştirilmesi gereken iki yeni düzenlemenin Ekonomi Reform Paketi'nde yer aldığını belirterek, “Yeni düzenlemelerle mesleki eğitim merkezlerimiz çok daha güçlü hale gelecek ve işgücü piyasası ile işbirliği çok daha güçlenecek. Gençlerimiz ve işverenler için mesleki eğitim artık çok daha cazip hale geliyor. Yeni düzenlemeler hayata geçirildiğinde genç işsizlik oranlarında da önemli düşüşler sağlanabilecektir” açıklamasında bulundu.

Ekonomi Reform Paketi içinde genç istihdamını ve işgücü niteliğini artırmaya yönelik adımlar kapsamında mesleki eğitim merkezleri ile ilgili iki yeni düzenlemenin yapılacağını kaydeden Özer, bunlardan birinin Mesleki Eğitim Merkezleri'nde eğitim gören öğrencilerin ücretlerinin kamu tarafından karşılanarak işveren üzerindeki yüklerin kaldırılması olduğunu aktardı.

Özer, bir diğer düzenleme ile Mesleki Eğitim Merkezi'ni gençlere daha cazip kılmak için kalfalık döneminde alınan ücretlerde iyileşme sağlanacağını kaydetti. Özer, usta öğreticilerle ilgili de yeni bir iyileştirme üzerinde çalıştıklarını ifade etti ve bu düzenlemelerle birlikte mesleki eğitime yönelik ilginin artacağına dikkat çekerek, “Bu düzenlemelerle mesleki eğitim daha iyi bir noktaya taşınmış olacak. İşgücü piyasasının ihtiyaçlarını mesleki eğitimle ilişkilendirerek planlama yapıldığında çözülemeyecek sorunun olmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Özer, işgücü piyasası temsilcileriyle ortak hareket etmenin bu süreç içerisinde çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Hedefimiz gençlerimizin mesleki eğitim yoluyla becerilerini artırarak işgücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmaktır” ifadelerine yer verdi.

Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Türkiye'nin genç nüfusuna dikkat çekerek, “Gençleri istihdama kazandıracak çalışmalar yapmak gerekiyor” açıklamasında bulundu.

ATO Başkanı Gürsel Baran ise üretim, ticaret ve ihracatın anahtarının mesleki eğitim olduğuna vurgu yaparak, “Mesleki eğitimin geliştirilmesi, bu alanda mesafe alınması, yüzde 13'lerde olan işsizlik oranının da düşmesini sağlayacaktır” dedi.

Baran, Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki eğitim alanında yürüttüğü çalışmaların başarılı sonuçlarının görüldüğünü de belirterek, Bakan Yardımcısı'nın şahsında Milli Eğitim Bakanlığı'na teşekkür etti. Ankara'yı her alanda geliştirmeye çalıştıklarını kaydeden Baran, Başkent'i mesleki eğitim alanında da geliştirmek için ortak hareket edilmesi gerektiğini aktardı.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir ise toplantıda yaptığı açıklamalarda, istihdama dayalı mesleki eğitimin sağlanabilmesi için ASO Sürekli Eğitim Merkezi (ASOSEM) benzeri bir modelin Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasına ihtiyaç olduğunu kaydetti. Üniversitelerin ülkenin ihtiyaçlarına göre değil, kendi ihtiyaçlarına göre bölümler açtığını kaydeden Özdebir, “Gençlerimizi ne kadar iyi eğitirsek ülkemizin ekonomisine katkı sağlamış oluruz. Önemli olan üniversiteyi bitirmek değil, ülke ekonomisine nasıl katkı sağlayabilmeleri. Ülkenin ihtiyaçlarına göre gençlerimizi eğitmemiz lazım. Nitelikli işgücü için insan kaynağı planlanmasının acilen yapılması lazım. Burada ülkenin ihtiyaçlarına göre hangi alanda ne kadar insana ihtiyacımız varsa o işi en iyi yapabilecek insanları eğitip iş dünyasına, hayata hazırlamamız lazım. Aksi takdirde kaynaklarımızı ve bu kaynaklar içerisinde en değerlisi olan insanımızı heba etmiş oluyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın ev sahipliğinde yapılan toplantıya Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir katıldı.

Toplantıya ayrıca, ASO Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ali Yılmaz, ATO Mesleki Eğitim ve Nitelikli İş Gücü Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Abidin Memili ve Üyesi Ahmet Akça, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, ASO SEM Müdürü Ruhi Kılıç, ATO Genel Sekreteri Gökhan Özdemir ve ASO Genel Sekreteri Prof. Dr. Yavuz Cabbar da katıldı.