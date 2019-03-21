ATO'da "VetAnka Kariyer Günleri"

Kariyer Günleri ve Sektörel Buluşma Toplantısı, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda yapıldı.

ATO Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya 20 farklı ilin veterinerlik fakültelerinde okuyan öğrenciler katıldı. Toplantının açılışında konuşan ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, hayvansal üretimin insan sağlığını doğrudan ilgilendirdiğini söyledi. Türkiye'de canlı hayvan ve hayvansal üretimin mevcut kapasitenin altında gerçekleştiğini kaydeden Yılmaz, ithalatın da bu konuda olumsuz etki oluşturduğunu söyledi. Coğrafi işaretli ürünlerin öneminden bahseden ve ülke genelinde 460 coğrafi işaretli ürünün sadece 3'ünün uluslararası tescil aldığını kaydeden Yılmaz, Ankara'nın dünyanın her yerine ihracat yapabilecek bir potansiyeli olduğunu ve coğrafi işaretli ürünlerin pazarlanmasında Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı olabileceğini kaydetti. Yılmaz, “Geleneksel ürünlerimizi de bu toprakların tarımıyla, hayvancılığıyla dünyayla yarışabileceğimize inanıyoruz. Türkiye'de Fransız bir peynir 200-300 TL'ye satılıyorsa bu coğrafi ürün olmasıyla alakalı bir şeydir. Ürünümüzün marka değerini artırmak, veteriner hekimlerin marifetinden, onların denetiminden geçiyor ve bunun uluslararası tescil almasından geçiyor. Bu sebeple Nisan ayının ikinci haftasında ATO olarak Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi düzenleyeceğiz” dedi.