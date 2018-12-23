ATO'dan 2019 yılı yol haritası istişaresi

Toplantıda 2019 yılı yol haritası için istişare yapıldı.

ATO Yönetim Kurulu üyeleri, 67 meslek komitesi, 5 komisyonu, 2 de çalışma grubunun başkanları, Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığında 28. Dönem Komite, Komisyon ve Çalışma Grupları İstişare Toplantısı'nda bir araya geldi. 2018 yılının değerlendirilerek, 2019 yılı planlarının ele alındığı toplantının açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler hakkında bilgi verdi. Ağustos ayında yaşanan ekonomik kuşatmayla başlayan dalgalanmanın hükümetin aldığı tedbirler sayesinde rahatlamaya döndüğünü anlatan Baran, “Sancılı bir coğrafyanın ortasındayız. Dünyada ekonomik ve politik güç savaşları devam ediyor. Türkiye her şeye rağmen bölgesinde ekonomik ve siyasi istikrarı koruyan bir güç olarak varlığını koruyor” dedi.

Ankara odaklı ticaret vizyonu

Dünyanın dördüncü sanayi devrimi dönemine geçtiğini ve Türkiye'nin bu sürecin dışında kalamayacağını ifade eden Baran, ATO'nun bu süreçte, komite, komisyon ve çalışma gruplarıyla birlikte üyelerine ve Ankara'ya öncülük etmeyi sürdüreceğini söyledi. Üye odaklı bir yönetim anlayışıyla çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Baran, “Bu çalışmalara yenilerini ekleyeceğiz. Ankara Ticaret Odası'nın gelecek vizyonunu oluştururken üyelerimizle beraber Ankara'yı kapsayan bir anlayışla konuya yaklaşıyoruz. Bu vizyonu, sizleri dinleyerek, istişare ederek, ortak akılla ve birlikte oluşturacağız” diye konuştu. Baran, ATO'nun 67 meslek komitesinin üyelerin temsilinde çok önemli görevler üstlendiğini ve sektörlerinin sesi olduklarını söyledi.

Sektöre ilişkin istişarede bulunuldu

Baran'ın açılış konuşmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Karabay'ın moderatörlüğünde 28. Dönem Komite, Komisyon ve Çalışma Grubu Başkanları, görüş, öneri, talep ve isteklerini istişare ederek, sektörlerine ilişkin istişarede bulundu. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığındaki toplantıya ATO Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Halil İlik, Mehmet Fatih Çetinkaya, Nihat Uysallı, Nuh Acar, Süleyman Ekinci ile ATO'nun Komite, Komisyon ve Çalışma Grubu Başkanları katıldı.