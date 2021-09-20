ATO'dan Ahilik Haftası'nda "Gelenekten Geleceğe Çıkrıkçılar Yokuşu" belgeseli

Ahi Evran'ın doğumunun 850. yılı dolayısıyla, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından hazırlanan “Gelenekten Geleceğe Çıkrıkçılar Yokuşu” isimli etnoğrafik belgeselin ilk gösterimi Erimtan Müzesi'nde gerçekleşti.

Ahi Evran'ın doğumunun 850. yılı dolayısıyla UNESCO'nun anma ve kutlama programları arasına aldığı ve Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Ahi Evran Yılı ilan edilen 2021 yılı anma programları kapsamında, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından hazırlanan “Gelenekten Geleceğe Çıkrıkçılar Yokuşu” isimli etnoğrafik belgeselin ilk gösterimi Erimtan Müzesi'nde gerçekleşti. Programın açılışında konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ahiliğin sadece ticaret hayatını değil, sosyal ve kültürel hayatı da düzenlediğini belirterek, “O gün yaşanan temel değerleri bugünkü nesillere aktarmayı, bundan sonraki nesillere nasıl yaşatacağımızı dert ediniyoruz. Bu belgeseli hazırlamaktaki amacımız, Ahiliğin değerlerinin yaşatılmasıdır” dedi.

Ankara Ticaret Odası'nın hem şehrimizin hem ülkemizin ticaretini geliştirme, üretim ve ihracatını artırmaya yönelik çalışmalar yaptığını aktaran Baran, bunun yanı sıra, ticaretin daha iyi yapılması ve tarihten bugüne gelen ticaret hayatının geleneklerinin yeni nesillere aktarılması konusunda da çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

UNESCO'ya Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Ahi Evran'a ilişkin anma kararından dolayı teşekkür eden Baran, Ahiliğin ticari hayatı düzenleyen değerlerinin unutulmaya başlamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Eskiden işe girdiklerinde ustalarının Ahilik öğüdünü verdiğini hatırlatan Baran, bu öğütün “Elini, sofranı, kapını açık tut, gözünü, dilini, belini bağlı tut” olduğunu aktardı.

Ahi Evran'ın temel prensiplerinden bahseden Baran, şöyle devam etti:

“İyi huylu ve güzel ahlaklı olmak, işinde ve hayatında kin, haset ve gıybetten kaçınmak, ahdinde, sözünde ve sevgisinde vefalı olmak, gözü, gönlü ve kalbi tok olmak, şefkatli, merhametli, adaletli, faziletli ve iffetli olmak, cömertlik, ikram ve kerem sahibi olmak, alçak gönüllü olmak ve gururdan kaçınmak, gelmeyene gitmek, dost ve akrabaları ziyaret etmek, gönüllü olmak ve gururdan kaçınmak, maiyetindekileri ve hizmetindekileri korumak, aza kanaat edip çoğa şükretmek, feragat ve fedakârlığı daima kendi nefsinden yapmak. Bunların hepsi Ahiliğin belki de unutmaya yüz tutan değerleri. Ahilik sadece ticarette birtakım prensipleri ortaya koymadı, aile nedir, büyük nedir, küçük nedir, ata nedir, dede nedir, saygı, sevgi nedir? Bunların tamamını Ahilik geleneğinden aldık biz. Ahilikten sadece ticaret öğrenmedik. Ahilik ticaretin kurallarını koydu ama bize değer öğretti. Biz bu değerlerin yaşatılmasını istiyoruz.”

Cumhuriyetin ilk yıllarında ticari hayatın Anafartalar, Çıkrıkçılar Yokuşu, Samanpazarı, Hamamönü ve Bentderesi çevresinde gerçekleştiğini hatırlatan Baran, “Çıkrıkçılar Yokuşu hepinizin de bildiği gibi Ankara'nın ticaretinin önemli bir merkeziydi. Ankara'nın ticareti orda dönerdi Ankara tiftiğini dokuyan çıkrıklardan aldı adını Çıkrıkçılar Yokuşu. Ahilik geleneğinin İslamiyet çerçevesinde ortaya koyduğu gerek ticaret gerekse kültürel hayata dair prensiplerinin gelecek nesle nasıl aktarılacağı sorusuna cevap olarak bu belgesel ortaya çıktı. Ahilik geleneğinin İslamiyet çerçevesinde gerek ticaret gerekse kültürel değerlerde ortaya koyduğu geleneklerin gelecek nesle nasıl aktarılacağı konusunda sorumluluk üstlendik ve “Gelenekten Geleceğe Çıkrıkçılar Yokuşu” isimli belgeleri hazırladık” dedi.

Ankara Kent Konseyi Kale Meclisi Başkanı Şevket Bülend Yahnici de konuşmasında, Ahilik geleneğinden gelen Çıkrıkçılar Yokuşu'nun bu geleneğin ritüelleriyle dükkân açıp kapattığını aktardı.

Cumhuriyetin ilk yıllarından beri Ankara'ya hizmet eden bir sokağın çarşının hikayesinin orada bulunduğunu kaydeden Yahnici, “Burada bu hikayeyi bugün taşımak ve buradan da yarına taşımak bizim görevimiz olmalıydı” ifadesini kullandı.

Belgesel filmin ilk gösterimine, ATO Başkanı Baran'ın yanı sıra, ATO Başkan Yardımcısı aynı zamanda Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı İmren Aykut, TOBB ETÜ Rektörü Yusuf Sarınay, Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı, ABB Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş, ATO Komite ve Meclis Üyeleri ile sanatçı Pınar Ayhan katıldı.