ATO'dan Ankara tanıtımı atağı

Ankara Ticaret Odası (ATO), turizm potansiyelinde farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Başkent'e bir gün yetmez' başlığıyla tanıtım gezisi düzenledi.

ATO yönetimi, Ankara'nın turizm potansiyelinde farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Başkent'e Bir Gün Yetmez' adlı tanıtım turu düzenledi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran başkanlığında Yönetim Kurulu, Meclis, Komite üyeleri ve basın mensuplarından oluşan heyet, sabah erken saatlerde ATO'da bir araya geldi. Sabah namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde kılan heyet, daha sonra Hacı Bayram Veli Türbesi'ni ziyaret etti. Baran ve beraberindeki heyet, ATO 57 numaralı Seyahat Acentesi Motorlu Kara Taşıtları Kiralama, Şehirler Arası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Emin Özkaya rehberliğinde valilik önünde 362 yılında Roma İmparatoru Julian'ın Ankara'yı ziyareti onuruna dikilen 15 metre yüksekliğindeki Julian Sütunu'nu gezdi. Heyet daha sonra aynı yerde 2007 yılında gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkan Roma yolunu inceledi. Çankırı Caddesi üzerinde yaklaşık 65 bin metrekarelik bir alanı kapsayan Roma ve Bizans dönemi izlerini taşıyan Roma Hamamı'nda da incelemelerde bulunan heyet, daha sonra Birinci TBMM olarak bilinen Kurtuluş Savaşı Müzesi ile 2. TBMM olarak bilinen Cumhuriyet Müzesi'ni ziyaret etti.

Baran ve heyet üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ziyaret edilen yerlerde öğretmenlere kırmızı gül dağıttı. ATO Başkanı Baran başkanlığındaki heyetin bir sonraki durağı Anıtkabir oldu. Arslanlı Yol'dan Anıtkabir'e giren Baran ve beraberindeki heyet, Atatürk'ün mozolesine gül bıraktı. Anıtkabir'in ardından “Başkent'e Bir Gün Yetmez” turunu Anadolu Medeniyetler Müzesi ile sürdüren heyet, sadece Ankara tarihine değil Türkiye tarihine ilişkin eserleri inceledi. Heyet, müzede görev yapan Arkeolog Belma Kulaçoğlu'ndan müze ve Ankara tarihi hakkında bilgi aldı.

ATO Başkanı Baran ve beraberindeki heyetin bir sonraki durağı 1522 yılında Anadolu kervansarayı mimarisiyle inşa edilen Çukurhan oldu. ATO'nun eski başkanlarından Vehbi Koç'un ailesi tarafından restore edilen ve otel olarak kullanılan Çukurhan'a gerçekleştirilen ziyarette ev sahipliğini Koç Holding Ankara Temsilcisi Ufuk Çıplak yaptı, müze yöneticisi Mine Sofuoğlu da heyete bilgi verdi. Heyet, Çengelhan'da bulunan Rahmi M. Koç Müzesi'ni de ziyaret etti. Rahmi M. Koç Müzesi ziyaretinde Vehbi Koç'un ticaret hayatına başladığı dükkanın bir modelinin yapıldığı “Koçzade Ticarethanesi” en çok ilgi gören mekanlardan oldu. Müze ziyaretinde Hollandalı bir tüccar tarafından 18. yüzyılda yaptırılan ve Ankara'nın resmedildiği en eski tablo olarak bilinen “Ankara Manzarası” tablosu da ilgi çekti. Hollanda'daki Rijksmuseum'dan sergilenmek üzere Ankara'ya getirilen tablo, Ankara'nın 18. yüzyılda çok önemli bir ticaret merkezi olduğunu gösteriyor.

“Başkent'e Bir Gün Yetmez” başlıklı turun sonraki durağı, restore edilerek Ankara tarih ve turizmine kazandırılan Hamamönü çevresi oldu.

“Başkent'e bir gün yetmedi”

Baran, “Başkent'e Bir Gün Yetmez” turunun önce Ankara'da doğan ve doyanlara, sonra da dünyaya tanıtmak için yapılacak çalışmanın ilk adımı olduğunu söyledi. Binlerce yıllık geçmişe sahip Ankara'nın tarihi izlere ev sahipliği nedeniyle çok avantajlı bir şehir olduğunu kaydeden Baran, “Ankara'nın her bir köşesinden binlerce yıl öncesine dayanan tarih fışkırıyor. Hızla yanından geçip giderken adını bildiğimiz ama kendisini bilmediğimiz pek çok değere sahibiz” dedi.

Ankara'nın gelişim alanlarından birinin turizm olması gerektiğini söyleyerek, termal kaynaklar ve sağlık tesisleri ile bu altyapının mevcut olduğunun altını çizen Baran, “Ankaramıza gelecek turiste geçmiş ve geleceği bir arada sunabiliriz. Tarihi yerleri gezerek geçmişte yolculuk yapar, sağlık turizminden faydalanır, yeniden gelebileceğine dair izlenim edinir” diye konuştu.

Ankara'da bugüne kadar yaptığı en kıymetli geziyi gerçekleştirdiğini kaydeden Baran, “Sabahın erken saatlerinde başladık ama sadece bir bölgeyi gezebildik. Gerçekten Başkent'e bir gün yetmedi” dedi. Baran, Başkent'in tanıtımı konusunda etkin rol almayı görev edindiklerini kaydetti.

“Başkent'e Bir Gün Yetmez” başlıklı Ankara turuna ATO Başkanı Baran'ın yanı sıra ATO Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz, Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Nuh Acar, Halil İlik, Mehmet Fatih Çetinkaya, Süleyman Ekinci, 57 No'lu Seyahat Acentesi, Motorlu Kara Taşıtları Kiralama, Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkanı, Meclis üyesi Muhammet Sarıtaş, aynı komiteden Meclis Üyeleri Faruk Elmalı, Mustafa Tekeli, Komite Üyeleri Fatih İslam, Hüseyin Ufuk Bababalım, Zeynel Gürsü Gençay, 59 No'lu Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi Meclis Üyeleri Sermurat Küçükgül, Turan Öztürk, Koç Holding Ankara Temsilcisi Ufuk Çıplak ve çok sayıda basın mensubu katıldı.