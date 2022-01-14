ATO'dan, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığına ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman'ı ziyaret etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet yeni hizmet binasına taşınmaları nedeniyle Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman'ı ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette konuşan Baran, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 2021 yılında faaliyete başlayan yeni hizmet binasıyla başkentin ticaret ve ekonomi hayatına katkı sağlayacağını belirterek “Üyelerimizin vergi işlemleri kolaylaşacak, kent ve ülke ekonomisi kazanacak” dedi.

Kayıt dışı ile mücadele, vergilerin daha hızlı toplanması ve vergi planlaması açısından vergi dairelerinin dijitalleşme ve yenileme çalışmalarının önemine değinen Baran, Ankara Ticaret Odası'nın üyeleri adına dile getirdiği talepleri karşılıksız bırakmayarak, ticari hayatın devamlılığına katkı sağlayan Ankara Vergi Dairesi Başkanı Duman'a teşekkür etti.

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının yeni hizmet binası içinde faaliyetlerine başlayan Ankara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün de başkentteki büyük ölçekli mükelleflerin vergi işlerini hızlandıracağını kaydeden Baran, “Böylece Ankara'nın toplam vergi tahsilatının çoğunluk yüzdesini oluşturan, yüksek kapasite mal ve hizmet üreten, istihdama katkı sağlayan, ihracat yapan büyük kurumsal firmalarla, kamunun arasındaki irtibat kolaylaşacaktır” ifadelerine yer verdi.

Ziyarette ATO Başkanı Baran'a, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Nuh Acar, Süleyman Ekinci, Halil İlik ve ATO Meclis Üyesi Nazmi Şahin eşlik etti. Ayrıca Gelir İdaresi Gelir Kanunları KDV Grup Müdürü Ülkü Güngör, Gelir İdaresi Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergisi Grup Müdürü Halil Çağdaş Baran, Gelir İdaresi Personel Grup Müdürü Hayri Şimşek, Gelir İdaresi Tahsilat ve Mükellef Hizmetleri Grup Müdürü Hasan Aydınoğlu, Gelir idaresi Denetim Grup Müdürü Gönül Akın İlhan, Gelir İdaresi Gelir Kanunları Usul Grup Müdürü Ali Aslankaya da toplantıda yer aldı.