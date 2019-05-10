ATO'dan 'Ankara'nın En'leri ödül töreni

Ankara ve ülke ekonomisine değer katan kişi ve kurumlar, Ankara Ticaret Odasının (ATO) düzenlediği 'Ankara'nın En'leri Ödül töreni ile ödüllerini aldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

ATO Congresium Kongre ve Sergi Salonu'nda yapılan 'Ankara'nın En'leri Ödül Töreni ve iftar programında konuşan ATO

Başkanı Gürsel Baran, milli mücadelenin 100. yılının kutlandığını hatırlatarak, 100 yıl önce topla, tankla cephede verilen savaşın artık AR-GE'yle, üretimle ve ihracatla ekonomik cephede gerçekleştirildiğini söyledi. Baran, “Bu nedenle biz de ödül verdiklerimize ekonominin neferlerinin kısaltması olarak Ankara'nın En'leri dedik” dedi.

Yangın yerine dönen dünyada devletin, ordunun ve maliyenin güçlü olması gerektiğine dikkat çeken Baran, tüm bunların gerçekleşebilmesi için de ekonominin güçlü olması gerektiğine vurgu yaptı. Baran, “Daha çok üretmek, daha çok vergi vermek, daha çok ihracat yapmak ve daha çok istihdam sağlamak için çalışıyoruz. Ankaramız için çalışıyoruz, ülkemiz için çalışıyoruz. Faaliyetlerimizin hareket noktası, kadim medeniyet mirasımızın gösterdiği istikamettir. Bu doğrultuda istiklal ve istikbalimizi korumayı görev sayıyoruz” diye konuştu.

Başkentin artık memur şehri kimliğinden sıyrılıp ticaret ve sanayi kenti haline geldiğini kaydeden Baran, ATO üyelerinin başarılı çalışmalarına değindi. Baran, “Yönetim kurulumuz başta olmak üzere üye firmalarımız arasında dünyaya örnek çalışmalar yürüten şirketler var. ODTÜ mezunu üç mühendis tarafından kurulan ve yönetim kurulu üyemizin de ortağı olduğu firma, dünyada ilk kez Türkiye'de kullanılan İlaç Takip Sistemi'ni hayata geçirdi. Bu sistem, sahte ve kaçak ilacı önlediği gibi milyar dolar düzeyinde tasarruf sağladı. Birleşmiş Milletler tarafından dünyanın en iyi 5 sağlık projesinden biri olarak seçilen İlaç Sağlık Sistemi'ni yurt dışına ihraç ederek döviz girdisi de sağlayan üyemiz, halen 50 ülkeye yazılım ihraç etmek için çalışmalar yapıyor. Yerli ve milli üretimde başarılarımız bununla sınırlı değil. Bir diğer yönetim kurulu üyemiz de, yerli ve milli İHA ve SİHA'ların, savaş uçakları ve helikopterlerinin testlerinin yapıldığı rüzgâr tünellerini yüzde 95 yerlilik oranıyla üretiyor. Şehrimizi savunma sanayi, bilişim, fuar ve sağlık turizmi merkezi haline getirmeyi hedefledik. Bunun için çalışıyoruz” diye konuştu.

Baran, ATO olarak 2 yılda üç ayrı çalışmayla toplam 3 milyar liralık kredi hacmi oluşturduklarını ve yaklaşık 14 bin üyenin bu kaynaktan yararlanmasını sağladıklarını bildirdi. Devletin istihdam desteklerinden 157 bin üyelerinin haberdar edilmesi için seferber olduklarını anlatan Baran, bu kapsamda Devlet Destekleri Bilgilendirme Merkezi kurduklarını ve 'Devlet Destekleri 2019' kitapçığı yayınladıklarını hatırlattı.

Çin, ABD ve Uzak Doğu'ya uçuş talebi

ATO olarak Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşların artması için çalıştıklarını ve bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da destek aldıklarını anlatan Baran, Cumhurbaşkanı'na hitap ederek, “Talimatınız üzere uçuşları takip de ediyoruz. Çok şükür yüzde 80 doluluk oranlarını aştık. Bundan cesaret alarak, sizin de huzurlarınızda Uzak Doğu, Çin ve Amerika kıtasına da doğrudan uçuş talebimizi iletiyorum” dedi.

2'nci Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi Eylül'de

Tarımsal ürünler başta olmak üzere yöresel ve geleneksel ürünlere 'coğrafi işaret tescili' alarak ekonomik kalkınmaya katkı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Baran, "Eylül ayında yapılacak olan 2'nci Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi için hazırlık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara Erkeç pastırmasından, Kars kaşarına, Malatya kayısısından Pervari balına kadar bütün ürünlerin dış pazarlara açılmasını hedefliyoruz. Ankara'nın marka bir şehir haline gelmesi ve her alanda marka çıkarabilmesi için 4'üncü Uluslararası Marka Buluşmaları'nı düzenlemek üzere hazırlık çalışmalarımıza devam ediyoruz. Başkentin yerli dizilerin üretim ve yapım merkezi haline gelmesini arzu ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Milli mücadelenin kalbinden milli ekonominin başkentine dönüştük"

Gençlerin milli bilinçle yetişmesi için geçen 14 yılda 35 bin öğrenciyi Türk tarihinin en önemli zafer destanının yazıldığı Çanakkale'ye gönderdiklerini anlatan Baran, bu yıl da 3 bin öğrenciyi Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Polatlı Duatepe'ye gönderdiklerini söyledi. Baran, “Duatepe'de şehitlerimiz için Fatiha okuyan çocuklarımız, Organize Sanayi Bölgemizdeki modern üretim tesislerini de tanıma imkânı buldular. Bu vesileyle millî mücadelenin kalbinden milli ekonominin başkenti olan Ankara'ya nasıl dönüştüğümüzü anlattık. İstiyoruz ki, Türkiye'yi ekonomide, bilimde, tarihte, sanatta, eğitimde daha ilerilere taşıyacak tüm çocuklarımız, bütün öğrenciler Duatepe'yi görsün, tarihin bu dönüm noktasını öğrensin. İstiyoruz ki, gelecek nesillerimiz, bu milli bilinçle Türkiye'yi dünyanın gelişmiş ülkeleri listesinde en üste taşısın” dedi.

"Ankara'nın yeni başarı hikayelerini yazacağız"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da törende yaptığı konuşmada, "Devletimizden isteğimiz rakiplerimizle şartlarımız eşit olsun, gerisini biz hallederiz. Ülkemizi yine en güçlü ekonomiler arasına sokarız" dedi.

Başkent iş dünyası için 'gurur günü' olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iş dünyasına verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Yılbaşından bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların Türkiye Ekonomi Şurası, Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası ve Genel Kurul'da TOBB'u yalnız bırakmadığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, ülke ve camia adına şükranlarını sundu. Hisarcıklıoğlu, "Sıkıntılarımız elbette var ama hepsini aşacak irade ve imkâna sahibiz. El ele verdiğimizde, hepsini aşabileceğimizi biliyoruz” diye konuştu.

Tören kapsamında ödüllendirilenleri kutlayan ve başarı dileyen Hisarcıklıoğlu, Ankara'nın bundan sonra da yeni başarı hikayeleri yazacağını kaydetti.

Ankara'nın En'leri ödülleri 4 ayrı kategoride verildi

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ekonomisine katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara Ankara'nın En'leri ödüllerini takdim etti. Ödüller 4 ayrı kategoride verildi. Kurumlar vergisi kategorisinde ödülleri Akfen Holding AŞ adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Akın, Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ adına Nurol Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Oğuz Çarmıklı, YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ adına Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan aldı.

İhracat kategorisinde FNSS Savunma Sistemleri Anonim Şirketi adına Genel Müdür ve CEO Kadir Nail Kurt'a, istihdam kategorisinde TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ adına Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat'a ödül verildi.

Değer katanlar kategorisinde ise, ATO'nun gerçekleştirdiği 'Ankara Uçuyor' projesine sağladığı değerli destekleri ve Ankara çıkışlı dış hat uçuşları ile başkent ekonomisine ve turizmine yaptığı katkılar nedeniyle Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, yaptığı dizileri ve çizgi filmleri 200 ülkeye ihraç ederek ülke tanıtımına ve ekonomisine katkıda bulunması nedeniyle TRT adına TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, teknoloji odaklı mühendislik ve danışmanlık çalışmalarından dolayı STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ adına Genel Müdür Murat İkinci, 2018 yılında en çok izlenen animasyon filmini yapan Rafadan Tayfa ekibi adına Yönetmen ve Yapımcı İsmail Fidan, temeli Ankara'da atılan ebedi müessese ve ebedi hizmet ülküsü doğrultusunda hizmet veren, Türk kültürü ve Türk dilini, bilim ve teknolojiyi, eğitimi destekleme faaliyetleri nedeniyle Elginkan Vakfı adına Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen'e ödül takdim edildi. Törende ayrıca ATO'nun Duatepe'ye gönderdiği öğrencilere yönelik olarak Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği 'Duatepe Yeniden Diriliş' yarışmasında resim kategorisinde birinci seçilen Sincan Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Elif Metin ile şiir kategorisinde birinci seçilen Yenimahalle Nasrettin Hoca Ortaokulu Öğrencisi Çınar Efe Canarslan'a ödülleri Emine Erdoğan tarafından verildi.

Ankara'nın En'leri Ödül töreninde her yıl olduğu gibi bu yıl da şehit aileleri ile gaziler yer aldı. Törene ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, oda ve borsa başkanları, siyaset, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bürokratlar, ATO Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite üyeleri katıldı.