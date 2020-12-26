ATO'dan Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümünde “Ankara'nın taşı sergisi”

Ankara Ticaret Odası (ATO), Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü nedeniyle “Ankara'nın Taşı Sergisi” düzenleyerek, 101 yılda başkentin geldiği aşamayı taşların üzerine işlenmiş Ankara'ya ait figürlerle sergiledi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Atatürk'ün Ankara'ya gelerek şehri Milli Mücadele'nin merkezi haline getirmesinin önemine dikkat çekerek “Bu önemli günü, başkentin değerlerinin Ankara taşına resmedildiği sergi ile kutlamaktan mutluyuz” dedi.

ATO 30 No'lu Doğal Taş Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi'nin düzenlediği “Başkentin Değerleri ile Ankara Taşı Sergisi” ATO Hizmet Binası Fuaye alanında açıldı. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen serginin açılış programında konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, Atatürk'ün 101 yıl önce Dikmen sırtlarından şehre gelmesiyle Ankara'nın bir varoluş mücadelesinin kalbi ve bağımsızlık fikrinin simgesi haline geldiğini söyledi. Baran, ”Şehirlerin düşmandan kurtuluşu, Ankara'nın ise Atatürk'e kavuşması bayramdır. Bu bayramı Ankara'nın değerleriyle kutluyoruz” dedi.

Bu önemli günü Ankara'nın Anıtkabir, Ankara Kalesi, Ulus Atatürk Heykeli, Atakule, Kocatepe Cami gibi değerlerinin resmedildiği taşlardan oluşan sergiyle anmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Baran, “Atatürk bu ülkeyi kurarken, siyasi bağımsızlığın ekonomik bağımsızlıkla taçlanması gerektiğine dikkat çekmişti. Bugün o bağımsızlık adımlarının daha da gelişmesi için yapılan çalışmalara tanık oluyoruz” dedi. Ankara taşı olarak bilinen Andezit için ATO'nun Coğrafi İşaret Tescili başvurusu hazırlıklarını yaptığını söyleyen Baran, “Türkiye doğal taş oluşumlarının bulunduğu bir coğrafi kuşakta yer alıyor. Önemli doğal taş, mermer ve maden rezervlerine sahip. Bu rezervleri etkili ve verimli bir şekilde değerlendirmek ve ekonomiye kazandırmak için çalışmak hepimizin görevi” diye konuştu.

Baran, sergiyi organize eden ATO'nun 30 No'lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi'ne teşekkür etti.

ATO 30 No'lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü ise Ankara'nın değerlerini önemli bir günün yıl dönümünde yeniden hatırlatarak hafızlara kazımak için sergiyi düzenlediklerini söyledi.

Serginin açılışının ardından Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü, Ankara Kulübü Derneği Gölbaşı Şubesi Seymenleri'nin sembolik gösterisiyle kutlandı. Ulus Atatürk Heykeli, Ankara Kalesi, Anıtkabir, Atakule, Kocatepe Camii, Ankara Seymeni, Gölbaşı Sevgi Çiçeği, Kalecik Karası üzümü gibi figürlerin resmedildiği taş sergi, yılsonuna kadar ziyaret edilebilecek.