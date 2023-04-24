ATO'dan, Başkent için uçuş HUB'ı hedefi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Başkent'ten yurt dışına direky uçuşlar konusunun gündemlerinde her zaman ilk sıralarda yer aldığını belirterek, bu konuda başta Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Baran, “Başkent'imizin, yurt dışı uçuşlarda Anadolu'nun HUB'ı olarak konumlanmasını hedefliyoruz. Bayrak taşıyıcı şirketimiz AnadoluJet'in Ankara merkezli konumlanmasını bu açıdan çok önemli buluyoruz” dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara'nın devlet yönetiminin merkezi olmasının yanı sıra aynı zamanda coğrafi olarak da Türkiye'nin ortasında yer aldığını belirterek, Ankara'nın çevre il ve ilçelerle hızlı ve kolay ulaşım bağlantılarının olduğunu söyledi. Ankara'nın altı milyona yaklaşan nüfusuyla aynı zamanda bir sanayi, ticaret, üniversite ve turizm şehri durumunda olduğunu kaydeden Baran, “Ankara'nın çevresinde yatırım, üretim ve ihracat potansiyeli bulunan kara yoluyla en fazla yarım gün, hızlı trenle birkaç saatte ulaşılabilecek il ve ilçeler yer alıyor. Başkent'imizin yurt dışı uçuşların HUB'ı olarak konumlanması bu illerimizdeki yatırımcılarımızın, girişimcilerimizin, iş insanlarımızın dünyaya açılmasını sağlayacaktır. Ankara, gerek coğrafi konumu gerekse yakın çevre il ve ilçelerle karayolu ve hızlı tren bağlantılarıyla yurt dışı uçuşlarda Anadolu'nun HUB'ı olabilecek potansiyeli barındırıyor. Yakın bölgelerden gelen yolcularla birlikte yurt dışı uçuşlara talep arttıkça, uçuş sayıları da destinasyonlar da artacaktır. Bayrak taşıyıcı şirketimiz AnadoluJet'in Ankara merkezli konumlanmasını bu açıdan çok önemli buluyoruz” diye konuştu.

Ankara Esenboğa Havalimanının Avrupa'nın en modern havalimanları arasında yer aldığını ifade eden Baran, “30 milyon yolcu kapasitesine sahip, günde yaklaşık 40 bin yolcuya hizmet veren Esenboğa Havalimanında iç ve dış hatlar bir arada yer alıyor. Esenboğa çevre il ve ilçelerden gelecek talepleri karşılayabilecek durumda” şeklinde konuştu.

Çevre illerden de talep var

ATO Başkanı Baran, çevre il ve ilçelerden de Ankara'nın yurt dışı uçuşların HUB'ı olması yönünde taleplerin kendisine iletildiğini ifade etti.