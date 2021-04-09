ATO'dan Kızılcahamam kasaplar Çarşısı'ndaki yangında zarar gören iş yerlerine ziyaret

Ülkü Karakuş, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Kasaplar Çarşısı'nda çıkan yangında hasar gören iş yerlerini ziyaret etti.

Yangın sonucunda hasara uğrayan işletmelerin durumu hakkında işyeri sahiplerinden bilgi alan ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz ile Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Karakuş, çarşının daha fazla mağduriyete ve iş kaybına sebep olmaması için 8 aylık bir süreçte yenilenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Yılmaz, “Çarşının içinde bulunan 21 dükkan tamamen yanmış durumda. Bu çarşı sadece Kızılcahamam'a değil Ankara'ya da hizmet veren bir iş merkeziydi. Ekmek teknesi siyaha bulanmış bütün işletmelerin yeniden canlandırılması gerekiyor. Doğru ve koordineli bir yol haritası belirleyerek esnafımızın mağduriyetini en aza indirmek için el birliği içinde çalışılması gerekiyor” diye konuştu.

ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Karakuş ise Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı'nın tarihi bir öneme sahip olduğunu belirterek, “72 senelik bir tarihin küle dönmesi yalnızca bölge halkını değil tüm Ankara vatandaşını ilgilendiriyor. Kasaplarımızın işlerinin yoğunlaşmaya başlayacağı bir döneme girmeye hazırlanırken yaşanan bu olay neticesinde esnafımız çok zor durumda kaldı. Çarşı esnafının en kısa sürede ekonomik faaliyetlerine en az zararla geri dönebilmeleri için ilgili kamu kurum ve kuruşların birlikte destek vermesi gerekiyor” dedi.

Yılmaz ve Karakuş'a ziyaretinde ATO'nun 5 No'lu Hayvansal Üretim Meslek Komitesi Meclis Üyesi Ayhan Taşoğlu da eşlik etti.