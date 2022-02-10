ATO'dan kuaför ve güzellik uzmanlığı mesleki gelişim eğitimi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi'nin Kuaförler Kooperatifi (KUKOOP) iş birliği ile gerçekleştirdiği “Kuaförlük ve Güzellik Uzmanlığı Mesleki Gelişim Eğitimleri” etkinliğine katıldı.

“Tecrübeler, en iyi öğretmenlerdir” mottosu ile sektörün hizmet kalitesini arttırmak ve nitelikli işgücüne katkı sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim programının ilkinde kuaför ve güzellik sektörü alanında faaliyet gösteren işletmeler birbirleriyle tecrübelerini paylaştı.

ATO Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleşen etkinlikte konuşan ATO Başkanı Baran, Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi'nin sektörün sorunlarını yakından takip eden ve üyeleri arasında güçlü dayanışma bulunan bir komite olduğunu söyledi. Kuaför, berber ve güzellik salonlarının Covid 19 pandemisinin etkilerini derinden hissettiğini kaydeden Baran, pandemide kapalı olan işletmelerin bu dönemde yine birlik ve dayanışma içerisinde marka oluşturmak için çalıştığını ve üretime yönelerek Kuaförler Kooperatifi'ni (KUKOOP) hayata geçirdiğini söyledi.

Kooperatifleşmenin nitelikli iş yapış süreçlerinin önünü açarak hizmet kalitesini arttırdığını kaydeden Baran, “Sektör pandemiden markalaşarak çıktı. Yerli ve milli üretime dayanan kooperatifin ithal ürün kullanımı, yüksek fiyat, kayıt dışı ve haksız rekabet gibi sektörün birçok da sorununu çözmeye katkı sağlayacağına inanıyorum.” dedi. Baran, çalışmalarından dolayı ATO 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Başkanı Ömer Sarıoğlu ve Komite üyelerine teşekkür etti.

- “Ankara'yı sektörün marka şehri haline getirmeliyiz” -

ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da konuşmasında kuaförlük ve güzellik uzmanlığı mesleklerinin insan sağlığını doğrudan ilgilendiren alanlar olduğunu belirterek, gerekli bilgi ve donanıma sahip ehil ellerde ve hijyenik koşullarda icra edilmesi gerektiğini kaydetti.

Ankara'da faaliyet gösteren işletmelerin yüksek hizmet kalitesine sahip olduğunu kaydeden Yılmaz, “Mesleği icra eden ekipler, kullanılan ekipmanlar ve salonlar yüksek kaliteye sahip. Geçmişten günümüze bu sektörde büyük ustalar hep başkentten çıkıyor. Sektörün yetiştirdiği değerleri elimizde tutarak, Ankara'yı sektörün marka şehri haline getirmeliyiz. Bunun için de bu eğitimler büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cem Gümüş'ün saç renklendirme üzerine uygulamalı semineriyle devam eden programın ikinci yarısında ATO 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Üyesi ve Kuaförler Kooperatifi (KUKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Deliktaş kurdukları kooperatif hakkında bilgi verdi. Deliktaş'ın ardından SİU Dijital Ajans Başkan Yardımcısı Elvin Otman “Etkili Sosyal Medya Kullanımı” konusunda bir sunum gerçekleştirdi.

Eğitim programına, ATO Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Üyeleri ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.