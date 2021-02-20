ATO'dan sıfır atık projesine destek

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. aran, ATO çalışmaları hakkında bilgi vererek sektörel konu ve sorunları aktardı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda gerçekleşen ziyarette açıklamalarda bulunan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, sanayi ve teknoloji geliştirme bölgelerinde olduğu gibi ticarette de organize bölgeler oluşturulmasının ticareti geliştirerek kolaylaştıracağını belirtti. Baran, firmalarımın aynı bölge içinde, güçlü bir birliktelikle Ankara'nın ve Türkiye'nin ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmesi için organize ticaret bölgeleri oluşturulması gerektiği kanaatinde olduğunu aktardı. Baran ayrıca, Gıdakent Organize Ticaret bölgesi inşa edilerek gıda ticareti yapan işletmelerin bir araya getirilmesinin sektör için faydalı bir girişim olacağına inandığını kaydetti.

Sektörün bir arada bulunmasının hem ortak sorunların çözümünde hem de gelişim için ortak çalışmaların yapılmasında, bütüncül bir yaklaşımın faydalı olacağını anımsatan Baran, “Ankara'nın gelecek vizyonuna katkı sağlamak, yüksek ekonomik potansiyeli olan sektörlerin ticaret hacmini ve verimliliğini artırmak, şehir içindeki dağınıklığa son vermek, yaşanan kentsel sorunlara çözüm üretmek için aynı veya tamamlayıcı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin bir araya toplanacağı organize ticaret bölgeleri ve yeni sanayi siteleri kurulmalıdır” ifadelerine yer verdi.

“ATO olarak sıfır atık projesini destekliyoruz”

ATO Başkanı Baran, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde başlattığı “Sıfır Atık” projesini Ankara Ticaret Odası olarak desteklediklerini vurgulayarak “İsrafın önlenmesi ve kaynakların verimli kullanılması konusunda biz de hassasiyet gösteriyoruz. Bu konularda üzerimize düşen görevi de her zaman yerine getirme kararlılığı içindeyiz” dedi.

Baran ziyarette Bakan Kurum'a sektörle ilgili taleplerini iletti. Baran, aynı veya tamamlayıcı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin bir araya gelerek toplanacağı organize ticaret bölgeleri ve yeni sanayi sitelerinin kurulması, Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkındaki Yönetmelik uygulamasında yaşanan sorunların giderilmesi adına düzenleme yapılması ve Yapı ruhsatı veren kurumlarda uygulama birliğinin sağlanması taleplerini iletti. Öte yandan Baran, Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik'e (GEKAP) netlik kazandırılarak etkin hale getirilmesi talep ettiklerini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyarette Baran'a ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Nuh Acar, Mehmet Fatih Çetinkaya ve Ali Yıldız ile ATO Genel Sekreteri Gökhan Özdemir eşlik etti.