ATO'dan sigorta ve sağlık sektörü çalışanlarına eğitim

Ankara Ticaret Odası (ATO), üye ve çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü eğitim faaliyetleri kapsamında 67 No'lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi'nin talebi üzerine “Sağlık Sigortaları ve Hasta Hizmetleri Eğitimi” düzenledi.

ATO İDEA koordinatörlüğünde ATO Meclis Salonu'nda gerçekleşen eğitime ATO üyesi sigorta acenteleri ve çalışanları ile hastanelerin provizyon süreçlerini yürüten personeli ve ilgili sektörde eğitim alan üniversite öğrencileri ve mezunları katıldı. ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, program öncesi yaptığı konuşmada Ankara Ticaret Odası olarak eğitim konusuna büyük önem verdiklerini belirterek, ATO üyeleri ve çalışanları ile ileride mesleği icra edecek gençlerin eğitim alarak gelişmesini ve bilgilerini yaptıkları işe yansıtarak sektörün gelişimine katkı sunmasını beklediklerini söyledi. Ankara Ticaret Odası'nın mesleklerin gelişimi ve nitelikli işgücüne katkı sağlamak amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiğini ifade eden Aktay, “Sektörlerimizin gelişimi nihayetinde ekonomiye olumlu yansıyarak şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasını da katkı sağlıyor” diye konuştu.

“Pandemi sağlık ve sigortacılık sektörlerinin önemini artırdı”

“Sağlık Sigortaları ve Hasta Hizmetleri Eğitimi” ile hem sağlık hem de sigorta sektörlerindeki işgücünün niteliğine katkı sağlamayı amaçladıklarını anlatan Aktay, pandeminin bu iki sektörün önemini artırdığını söyledi. Sağlık sigortası prim üretiminin 2019 yılında 8 milyar TL iken, 2020 yılında yaklaşık yüzde 21 oranında artarak 10 milyar TL'ye yükseldiğini belirten Aktay, “Pandemi, sağlık sigortalarına olan algının ve toplumsal bilincin yükselmesini sağladı. Sağlık sigortası istatistikleri de bu bilgileri doğruluyor ve önümüzdeki yıllarda sigortacılık alanında sağlık branşının daha da öne çıkacağına işaret ediyor” dedi.

“Hasta memnuniyeti, sağlık turizmi açısından şehrimizin imajını güçlendirecek”

ATO Başkan Yardımcısı Aktay, Başkent'in hastane ve sağlık personeli kalitesini dikkate alarak sağlık turizminde gelişmesi hedefiyle çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, “Verilen eğitimdeki bilgilerle hizmet kalitesi ve hasta memnuniyeti artıracaktır. Bu da sağlık turizmi açısından şehrimizin imajını güçlendirecektir” şeklinde konuştu.

“Uzun vadede müşteri memnuniyetini artırmak istiyoruz”

67 No'lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hacı Ali Yücel de yaptığı konuşmada Komite olarak toplumda sigorta bilincini geliştirmek üzere çalışmalar yaptıklarını belirterek, yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdi. Eğitimin acenteler, hastaneler ve sigorta şirketleri açısından önemli bir açığı ve ihtiyacı gidereceğini belirten Yücel, “Eğitimlerle müşteri deneyimini hem hastane hem de acente tarafında iyileştirerek uzun vadede müşteri memnuniyetini artırmak istiyoruz” diye konuştu.

Yücel, eğitimini başarıyla tamamlayan katılımcılara e-Devlet üzerinden erişilebilecekleri Başkent Üniversitesi onaylı sertifika verileceğini sözlerine ekledi.

Eğitimler 2 hafta sürecek

8 Ocak'ta başlayan ve ilk haftasında sağlık sigortaları ve sigortacılık, hastane provizyon işlemleri konularının ele alındığı eğitim programı 15 Ocak Cumartesi günü hasta takip sistemleri ve sağlık sigortalarında provizyon iletişim eğitim başlıklarıyla devam edecek. Eğitmen olarak ATO 67 No'lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Üyesi Soner Polat, Koru Hastanesi Genel Müdürü Ali Özon, Koru Hastanesi Anlaşmalı Kurumlar Müdürü Senem Dündar ve Koru Hastanesi Ayaktan Hasta Hizmetleri Koordinatörü Selin Öztürk'ün yer aldığı programa 67 No'lu Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Mehmet Selçuk Mert ve Komite Üyesi Ercenk Akgözlü de katıldı.