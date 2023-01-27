ATO'dan tacirlerin kullandığı elektrik ve doğal gaza da indirim talebi

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın dün, ”elektrik tavan fiyatını aşağı çektiklerini ve bu düzenlemeyle sanayi kuruluşlarında elektrik bedelinin Şubat'tan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşeceğini” bildirmesinin, sanayi üretimi açısından sevindirici bir gelişme olduğunu kaydetti. Sanayide kullanılan doğalgaza daha önce indirim yapıldığını hatırlatan Baran, “Doğalgaz ve elektrik tüketim bedellerinin indirilmesiyle sanayide üretim maliyetleri aşağı çekildi. Üretim maliyetlerinin düşürülmesi, sanayimizin rekabet gücü, fiyatlama ve enflasyonla mücadele açısından olumlu bir gelişmedir” dedi.

Sanayi sektörüne sağlanan bu indirimin ardından ATO üyelerinin de indirim talebini dile getirdiklerini bildiren Baran, şunları söyledi:

“Elektrik ve doğalgaz faturalarının yüksekliği ticari işletmelerimiz açısından da problem. Sanayide bu iki girdi maliyetleri nasıl etkiliyor ise ticari işletmelerde de işletme giderlerini etkiliyor. Elektrik ve doğalgaz faturaları işletme giderlerinin büyük bölümünü oluşturuyor. Özellikle hizmet sektöründe işletmelerimiz, fiyatları yükseltmemek ile fatura ödemek arasında sıkıntıya giriyor. Türkiye ekonomisi bir bütündür, işletmeleri birbirinden ayırmadan, sanayi işletmelerine uygulandığı gibi ticari işletmelere de indirimli doğalgaz ve elektrik tüketimi imkânı sağlanmalıdır.”