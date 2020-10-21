ATO'dan üyelerine dış ticaret seminerleri

19-20 Ekim tarihlerinde online olarak gerçekleştirilen seminerlerde Ticaret Bakanlığı uzmanları ve alanında deneyimli isimler dış ticaretle ilgili mevcut uygulamalar, verilen teşvikler, mevcut yasal düzenlemeler ve pazara girişte karşılaşılan engellerle bu engellere yönelik çözüm yöntemleri hakkında bilgi vererek katılımcıların sorularını yanıtladı. Seminerin ilk günü İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları, Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY'nin Desteklenmesi ile Yurt Dışı Birim Marka ve Tasarım Destekleri, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi, Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi, Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu, Döviz Kazandırıcı Hizmetlere Sağlanan Devlet Destekleri başlıklarıyla gerçekleşti. Seminerin ikinci gününde ise, E- Ticaret / E-İhracat Uygulamaları, Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları, Ticarette Teknik Engeller, 7723 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu konuları ele alındı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO üyelerinin yurt dışı pazarlara açılarak ihracat yapabilir hale gelmesi için çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti. Baran, “Pandemi nedeniyle dünya pazarında ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Hedefimiz dünyada ihracat yapılmayan yer kalmaması. Üyelerimizin her birini dünyanın her bir noktasına ticaret yapabilir hale getirene kadar çalışacağız” dedi.