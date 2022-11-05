ATO'nun Gazi Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirdiği Sektörel Yetkinlik Geliştirme Merkezi projesi başladı

Ankara Ticaret Odası ve Gazi Üniversitesi işbirliğinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve AB Türkiye Delegasyonu'nun hibe programıyla hayata geçirilen ve kısa adı İntech olan, "Metal ve Metalurji Sektöründe Yenilikçi Teknik ve Mesleki Yeterlilik Geliştirme Merkezi Projesi ”nin açılış toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız'ın katılımıyla ATO Congresium'da yapıldı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, mesleki eğitimin ülkenin geleceğini derinden etkileyecek bir memleket meselesi olduğuna dikkat çekerek, INTECH projesi çerçevesinde metal ve metalurji alanında kuracakları “Sektörel Yetkinlik Geliştirme Merkezi” ile bir yandan son teknolojiye dayalı laboratuvar altyapısıyla sektöre AR-GE desteği sağlarken diğer yandan nitelikli işgücü yetiştirecek olan nitelikli mesleki ve teknik lisesi öğretmenlerinin yetiştirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Dünyanın tüm ülkelerinde gelişim ve kalkınmada üretimi gerçekleştirecek bilgi, birikim, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip işgücünün yetiştirilmesinin öncelikli mesele olduğunu vurgulayan Baran, “Kalifiye insan gücü bilgi ve yeteneğiyle yüksek verimi sağlayarak ekonomik başarının temelini oluşturur. Ankara Ticaret Odası olarak, mesleki eğitim her zaman gündemimizin değişmez ve ilk maddeleri arasında yer aldı. Bugün başlayan projeyle de mesleki eğitim konusunda örnek olacak, önemli bir adım daha atıyoruz” dedi.

“Şehrimiz kazanacak, ülkemiz kazanacak”

İmalat sektörünün yüzde 80'inde metal parçaları kullanıldığını belirten Baran, ileri ve süper metal alaşımları üretimindeki bilgi eksikliğinin tamamlanmasının da üretim gücüne katkı sağlayacağı dile getirerek sözlerine şöyle devam etti:

“Projeyle en az 200 mesleki öğretmene eğitim verilmesi sağlanacak. Ankara Ticaret Odası olarak, bir yanında yer almaktan onur duyduğumuz bu projeyle metal ve metalurji sektöründe mesleki eğitimin kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlanırken, reel sektörün beklentilerini karşılayabilecek işgücünün azami nitelikte yetişmesinin koşulları oluşturulacak. 18 ay devam edecek ve 655 bin avro bütçeyle gerçekleştirilecek bu projede, öğretim sistemi tasarlanacak, laboratuvar öğrenme ortamı oluşturulacak, çeşitli eğitimler verilecek. Bu projeyle, reel sektör üniversite ile el ele vererek, sektörün ihtiyaç duyduğu niteliğe sahip öğretmenin de öğrencinin de yetişmesine imkân sağlayacak. Mesleki eğitimin geliştirilmesi konusunda örnek teşkil edecek bu proje sayesinde şehrimiz kazanacak, ülkemiz kazanacak.”

“Sanayileşmek için nitelikli iş gücüne ihtiyacımız var”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye'nin sanayileşme sürecine dikkat çekerek, “Sanayileşmek için nitelikli iş gücüne, iyi yetişmiş insanlara ihtiyacımız var. Temel bilimler gelişmeden, bilimsel bilgi gelişmez. Matematik, fizik, kimya olmadan olmaz. Bunların üzerine mühendislik bilgisi gerekir. Bugün yeni bir çağın eşiğinde ve teknolojik gelişmelerde yeni bir safhaya geçiş aşamasındayız ve sanayileşmede nitelikli iş gücüne ihtiyaç var. Bu ihtiyaç, pandemiden sonra çok hızlı bir şekilde ortaya çıktı. Demek ki toplumda derinlemesine yürüyen bir eğilim vardı. Pandemi, pandemi sonrası ortaya çıkan dünyadaki bu çalkantılar, dalgalanmalar ve onların meydana getirdiği kriz, bu süreci daha da ön plana çıkardı. Yani bilgi üzerinde farklılaşan, bilgi teknikleriyle farklılaşan yeni bir aşamadayız. Tekno strüktürü, bilgi toplumuna uygun bir şekilde yeniden inşa etmek durumundayız. Bunun için de derinlemesine eğitime, nitelikliliğe, insan gücünün yeni teknolojiler içerisinde yeniden şekillenmesine ihtiyaç var. Bunun öncülüğünü de bu tür programların desteğiyle üniversitelerimiz yapacak. Yeni süreçte teorik bilgiyi, temel bilimlerin bilgisini, mühendisliğin bilgisine çeviren bilimsel gelişmeleri uygulamaya sokmak için daha fazla özel eğitime ihtiyacımız var. Programın ülkemize, endüstrimize ve Türkiye'nin ekonomik gelişmesine katkı yapacağını düşünüyorum” dedi.

“Bu protokol, yolun başlangıcı”

Gazi Üniversitesi ve Ankara Ticaret Odası arasında daha önce imzalanan eğitim iş birliği protokolü ile yolun başlangıç adımlarının atıldığını kaydeden Yıldız, “Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü akademisyenlerinin girişimiyle Ankara Ticaret Odası öncülüğünde Intech Projesi çerçevesinde “Sektörel Yetkinlik Geliştirme Merkezi” kurulması çalışmaları başarılı bir şekilde sürdürülmeye devam etmektedir. Proje çerçevesinde sürdürülen çalışmaların sadece bir merkez oluşturmakla sınırlı kalmamalı. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığımız bünyesinde yer alan Metal ve Metalurji ihtisasına sahip öğretmenlerimize ileri teknolojiye hizmet eden alt yapılar ile eğitimler verilerek bilgi akışı sağlanacaktır. Ayrıca Kurulan Merkezimiz ile nitelikli işgücü, son teknolojiye dayalı laboratuvar altyapısı ve Ar-Ge desteği sağlamak projenin nihai hedeflerindendir” diye konuştu.