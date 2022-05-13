ATO'nun ihracat seferberliği, üçüncü grup eğitimleriyle devam ediyor

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) Başkent'teki ihracatçı sayısını 10 bine çıkarma hedefiyle başlattığı “İhracat Seferberliği Projesi”nin ikinci etabı, üçüncü grup eğitimleriyle devam ediyor. Ankara Ticaret Odası olarak ihracatı geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini bildiren ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Hedefimiz dünyanın tüm coğrafyalarına Başkent markalarını ihraç edebilmek” dedi.

Ankara Ticaret Odası'nın global enerji derneği ile birlikte, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirdiği “İhracat Seferberliği Projesi”nin üçüncü grup eğitimleri başladı.

Ankara Ticaret Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, ATO'nun, ATO İDEA şirketi koordinatörlüğünde Global Enerji Derneği ile birlikte İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirdiği “İhracat Seferberliği Projesi”nde ilk iki grubun eğitimlerinin başarıyla tamamlamasının ardından üçüncü grup eğitimlerinin başladığı belirtildi. Daha önce ihracat yapmamış ATO üyesi işletmelerin seçilerek, 25'er kişilik gruplar halinde eğitimlerin verildiği projede, ihracata yönelik araştırma yapmaktan ihracat gerçekleştirilinceye kadar geçen sürece ilişkin detaylı bilgiler veriliyor. İki gün süren programda, “Ticari İstihbarat”, “Uluslararası Ticarette Ticari Bilginin Önemi”, “Çağdaş İhracatın Stratejisi”, “Hedef Pazar Tespiti Uygulaması”, “Hedef Pazarların Belirlenmesi”, “Seçilen Pazarlarda Araştırma Tekniği” ve “İhracatın Araçları” başlıklı konular tüm incelikleriyle ihracatçı adaylarına aktarılıyor.

Hedef önce 10 bin ardından 20 bin

İhracatın Türkiye için stratejik bir konu olduğunu belirten ATO Başkanı Gürsel Baran, “Türkiye'nin büyümesinde üretim ve ihracatın rolü çok önemli. Sanayi tesislerimizde yüksek standartlarda üretilen ürünlerin ihracatı konusunda Odamız üyelerine görev düşüyor. Başkentimizde halen 7 bin 300 civarında olan ihracatçı sayımızın artması için Ankara Ticaret Odası olarak projeleri hayata geçiriyoruz. Hedefimiz şehrimizdeki ihracatçı işletme sayısını en kısa sürede 10 bine, ardından da 20 bine çıkartmak” dedi.

İhracat yapmak isteyen ancak nasıl yapılacağını bilmediği için yola çıkamayanlara yol arkadaşlığı yaptıklarını kaydeden Baran, “Üyelerimize ihracat süreçlerini, ürüne göre dış pazarı nasıl bulacaklarından nasıl iletişim başlatacaklarına kadar her aşamasıyla aktarmaya çalışıyoruz. Üyelerimizin hızlı ve dinamik bir yapıda çağa ayak uydurmaları amacıyla başlattığımız projeyle işletmeler katma değerli ihracat yaparak, cari açığın azalmasında Başkentimizi avantajlı bir konuma getirecekler” diye konuştu.

25 kişilik gruplar halinde gerçekleştirilen eğitim programının ardından katılımcılara, bir ürün ve bir hedef seçilerek ihracat yapmaları konusunda danışmanlık hizmeti de sağlanıyor.