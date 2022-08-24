ATO'nun mesleki yeterlilik çalışmaları perakendecilik sektörü ile devam ediyor

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) üyelerinin, çalışanlarının ve sektörlerin gelişimine yönelik sunduğu Mesleki Yeterlilik Belgelendirmesi'nde perakende sektörünün çalışanları sertifikalandırıldı.

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) üyelerinin, çalışanlarının ve sektörlerin gelişimine yönelik sunduğu Mesleki Yeterlilik Belgelendirmesi'nde perakende sektörünün çalışanları sertifikalandırıldı. GİMAT'ta faaliyet gösteren bir gross markette gerçekleşen sertifika töreninde konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Yönetimi olarak üyelerinin sorunlarını çözebilmek ve destek sağlayabilmek amacıyla faaliyetlerine devam ettiklerini kaydetti. Baran, “Faaliyetlerimiz arasında yer alan eğitim başlığı, ATO olarak sunduğumuz hizmetlerin en önemli ayaklarından birini oluşturuyor. Nitelikli iş gücü için eğitimin şart olduğunu biliyoruz. Burada bugün eğitimlerini tamamlayarak belgelendirilen arkadaşlarımız önemli vasıflar kazanmış şekilde çalışmalarına devam edecek. Bu sektörde rekabet ortamının ne kadar ağır olduğunu biliyoruz. Bu rekabetten sıyrılmanın yollarından biri de nitelikli işgücüdür. Eğitime ve belgelendirmeye önem verip çalışanları için bu adımları atarak, mesleki yeterlilik belgesi almalarını destekleyen firma sahiplerine de ayrıca teşekkür etmek gerekiyor” dedi.

Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmanın önemine değinen Baran, “Bu belgeyi alan, işin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olduğunu ispat ve ilan etmiş oluyor” dedi. Baran, “Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II” projesi çerçevesinde Satış ve Pazarlama alanlarında yetkinlik kazandıran belgeleme programlarının isteyen üyeler için devam ettiğini de kaydetti.

Ankara PERDER Başkanı Ramazan Gülhan da konuşmasında Ankara Ticaret Odası'na ve ATO İDEA'ya teşekkür etti. Gülhan, “ATO ile daha fazla iş birliği ve koordinasyon içerisinde olmak istiyoruz. ATO ile perakendecilik sektörünün sorunlarında sesimizi daha güçlü çıkartabileceğimize inanıyoruz” dedi.

Sınavı başarıyla tamamlayarak “Satış Danışmanı Seviye 4 Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazanan isimlere belgeleri törenle takdim edildi. Törenin ardından ATO Başkanı Baran, Dernek üyeleri ile bir araya gelerek sektörün gündeminde yer alan konu ve sorunları dinledi.

Törende, Ankara PERDER Başkanı Ramazan Gülhan, Başkan Yardımcıları Mustafa Şekerci, Mustafa Altunbilek, Recai Kesimal, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Bildirici, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan ve PERDER Genel Sekreteri Fatih Ayhan da yer aldı.