ATO'nun tescilli “hizmet kalitesi” denetimi geçti

Ankara Ticaret Odası (ATO), üç yılda bir yenilenen ve son olarak 2019 yılında almaya hak kazandığı “TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi”nin Türk Standartları Enstitüsü'nce (TSE) gerçekleştirilen birinci gözetim denetiminden geçti.

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) üyelerine sunduğu hizmeti uluslararası kriterlere göre tescilleyen “TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi” kapsamında, belge geçerlilik süresince her yıl gerçekleştirilecek gözetim denetimlerinin ilki Türk Standartları Enstitüsü (TSE) denetçilerince 21-23 Eylül tarihleri arasında ATO Ana Hizmet Binası'nda yapıldı. Yapılan denetimler sonucunda ATO'nun “Kalite Yönetim Sistemi Belgesi” nin devamına karar verildi.

Denetimin son günü Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Salonu'nda Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın katılımıyla 23 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen kapanış toplantısına TSE Baş Tetkik Görevlisi Mustafa Tekin, ATO Genel Sekreteri Gökhan Özdemir, Genel Sekreter Yardımcısı Sançar Sefer Süer, ATO Kalite ve Akreditasyon Sorumluları ile Birim Müdürleri katıldı.

-“Tüm türkiye'ye örnek olmalıyız”-

Kapanış toplantısında konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, Başkentin Ticaret Odası olarak atılan her adımda tüm Türkiye'ye örnek olmak gayreti içinde olduklarını dile getirdi. Baran, “Tüm dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle ticaret şartlarının zorlaştığı bir ortamda ticaretle uğraşanların önündeki zorlukları bir bir kaldırmamız gerek. Üyelerinin sorunlarını kısa sürede ve eksiksiz çözmek ticaret odalarının görevidir.” dedi.

ATO'nun, ticaret hayatında ilkleri gerçekleştirmesindeki başarıyı çalışanları sayesinde sağladığını dile getiren Baran, “80 milyonluk Türkiye'nin başkentinde işimizi en iyi yapan ticaret odası olarak tüm Türkiye'ye örnek olmalıyız. Tüm birim müdürlerimiz ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz günden beri birlikte çok önemli işler yaptık. En iyisini yapmak için canla başla çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.

-TSE baş denetçisinden ATO'ya tebrik-

TSE Baş Tetkik Görevlisi Mustafa Tekin ise konuşmasında denetlemelerde çok iyi bir kalite yönetim sistemi anlayışı ve çabası gördüğünü kaydederek, kalite yönetim sisteminin doğru planlandığını, stratejik planla ve akreditasyon sistemiyle ilişkilerinin doğru kurulduğunu dile getirdi.

ATO'nun birçok yerde örnek verilecek bir sistemi olduğunu ifade eden Tekin, referans olarak gösterilebilecek bir kuruluş olduğunu söyledi.