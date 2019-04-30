AVM çalışanlarından sendika

Ankara'da AVM çalışanları Alışveriş Merkezi Emekçileri Sendikası (AVMES) adı altında sendika kurdu.

Ankara'da bir otelde ilk basın toplantısını düzenleyen bir grup AVM çalışanı, Alışveriş Merkezi Emekçileri Sendikası (AVMES) adı altında kurulan sendika ile ilgili basın açıklaması yaparak bilgi verdi.

"Güneşi görmeyenlerin sendikası" sloganıyla başlayan tanıtım toplantısında konuşan AVMES Genel Başkanı Can Dastan, evrenselleşmeden ekonomik bir güç olmanın mümkün olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Her geçen gün hızla büyüyen, ticaretin ve sosyal hayatın büyük bir kısmını halka sunan alışveriş merkezlerine baktığımızda her yıl yaygınlaşan büyüyen ve istihdam sağlayan ticaret merkezleri olduklarını görüyoruz, ülkemizde ise 450'nin üzerinde alışveriş merkezinin yanı sıra, cadde mağazaları ve kurumsal market zincirlerini kapsayan yaklaşık 1 milyon çalışanın olduğu, Türkiye potansiyelinde ise en genç çalışan kitlesinin bulunduğu ve en aktif çalışma dönemimizi harcadığımız bu ticarethanelerde, emeklerimizin karşılığını tam manasıyla alamamanız sebebiyle, burada bulunan diğer alışveriş merkezi emekçisi olan kardeşlerimizle birlikte açılışını yaptığımızı sendikamızın kurulması gereği zorunluluk halini almıştır. Bu sebeple oluşturduğumuz AVMES, yoğun çalışma temposunda ezilen bu kardeşlerimizin emeklerinin karşılıklarını alması, iş kanuna uygun ve bireyin çalışma sınırı üzerinde olan bu koşulları asgari şartlarda düzenlenmesi ve kurgulanması amacı ile faaliyete başlanmıştır."

Sendika üyeliğinin anayasal hak olduğunu söyleyen Dastan, 1 Mayıs'ta çalışan Alışveriş merkezi çalışanlarının haklarının da düzenlenmesini gerektiğini vurgulayarak "Türk toplumunun gelenekleri gereği toplumu omurgasını oluşturan aile yaşantımıza dahil olamıyoruz. Resmi tatiller bayram izinleri ve tüm özel günlerde çalışmak zorunda kalıyoruz. Fazla mesai gerçeğe uygun olmayan puantajlar ile ödenmemesi ve bu cetvellerin yöneticiler tarafından doldurularak imzalatılması, hukuksuz rotasyon, yasayla bağdaşmayan iş sözleşmesi bizler bu mağduriyetleri en aza indirmek için iş veren ve işçi arasında köprü kurmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Toplantı toplu hatıra fotoğrafı çekimin ardından son buldu.Toplantıya AVM çalışanları, AVMES'nın Avukatı Ulaş Serdar Sürmeli, Ağrı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alaettin Aslan katıldı.