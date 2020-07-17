AVM kütüphanelerine yoğun ilgi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından Haziran ayında açılışları yapılan AVM kütüphaneleri yoğun ilgi görüyor. Konuya ilişkin Nata Vega içerisindeki AVM kütüphanesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, “AVM kütüphaneleri, Kültür ve Turizm Bakanlığının yapmış olduğu en önemli hamlelerden birisi. Açıkçası AVM'ler hayatın içerisinde. Bu ortamlara Kütüphane Yayınlar Genel Müdürlüğü olarak yabancı kalamazdık. Vatandaşlarımızın geldiği mekanlarda da kitaba, kütüphaneye erişmek isteyen insanlarımıza da hizmeti ulaştırmamız gerekiyordu. Önemli bir planlama sürecinden geçtik. AVM yöneticileri ile görüştük. Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy da bu projeye inandı ve arkasında sonuna kadar durdu. Projenin başlangıcında Bakan Yardımcımız Ahmet Misbah Demircan'ın görüşmeler sırasında önemli destekleri oldu” diye konuştu.

“Görüşme halinde olduğumuz yaklaşık 30 AVM var”

Çeşitli etkinliklerin, kültürel, sanatsal, edebi etkinliklerin de yapıldığı mekanlar kurguladıklarını belirten Genel Müdür Turşucu, “Türkiye'de ilk defa 3 AVM'de AVM kütüphanesini açmış olduk. Gençlerimizin ders çalışma mekanı ihtiyaçlarını burası üzerinden gidermeye çalışıyorduk. Eminim ki bu konuda ilerleyen zamanda daha da başarılı olacağız. Sırada görüşme halinde olduğumuz yaklaşık 30 AVM var. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde adım adım AVM kütüphane sayılarını arttıracağız. Böylelikle okuma kültürüne önemli bir katkı sağlanmış olacak. Katkıdan da öte gençlerimizin sosyalleşebileceği, kültür, sanat, edebiyat konularında faydalanabilecekleri mekanlara ihtiyaç olduğunun farkındayız. AVM kütüphanelerimizi kitap alınıp verilen ve sadece ders çalışılan mekanlar değil, çeşitli etkinliklerin, kültürel, sanatsal, edebi etkinliklerin de yapıldığı mekanlar olarak kurgulamaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin kültür sanat, edebiyat hayatına daha yüksek bir katkı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Ankara'da iki tane, Eskişehir'de bir tane var”

Gençleri kütüphanelere davet eden Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, “Gelsinler derslerini çalışsınlar. Sadece bir dakikada kütüphanemize üye olabilirler. Arkadaşlarımız güler yüzlü bir şekilde misafir edecekler. Üye olduktan sonra hemen istedikleri kitapları ödünç alabilecekler. Böylelikle hem alıverişe gelen insanımız hem de alışverişe gelmese bile ders çalışmak için mekan arayan insanımıza güzel mekanlar kazandırırmış olduk. Ankara'da iki tane, Eskişehir'de bir tane var. Devamında Malatya'dan Konya'ya, İzmir'den İstanbul'a epeyce yer ile görüşme halindeyiz. Zannedersem bu senenin sonuna kadar 15-20 ya da daha fazla AVM kütüphaneyi açmış olacağız. Herkese hitap etmek istiyoruz. Herkese kapımız açık” dedi. .