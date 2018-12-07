Avrasya Çevrecilik Özel Ödülü Gümüşdere'ye

Keçiören Belediyesi tarafından doğaya dönüş projesi olarak hayata geçirilen Gümüşdere Ihlamur Vadisi Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen 8. Avrasya Proje Festivali'nde Avrasya Çevrecilik Özel Ödülüne layık görüldü.

Bilim kurulları müşterek kararla ‘Gümüşdere' dedi

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreterliği (TÜRKSOY), Kazak Leading Academy İnşaat Mimarlık ve Çevrecilik Baş Akademisi, Avrasya İpek Yolu Üniversiteleri Birliği (ESRUC) tarafından Moldova'nın başkenti Kişinev'de 8. Avrasya Proje Festivali düzenlendi. 278 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen festivalde yüksek lisans ve doktora projeleri yarışarak Türkiye'den de birkaç projenin tanıtımı gerçekleştirildi. Bilim kurullarının müşterek kararlarıyla Gümüşdere Ihlamur Vadisi çevrecilik anlayışıyla topluma kazandırılan proje olarak özel projeler arasında değerlendirildi. Festivalde mühendislik, mimarlık, çevre ve şehircilik, tasarım ve fikir kategorilerinde değerlendirilen birçok projeyle birlikte Gümüşdere Ihlamur Vadisi Avrasya Çevrecilik Özel Ödülüne layık görüldü. Ödül, Keçiören Belediyesi Meclisi'nde gündeme alınarak Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği genel sekreteri Dr. İlyas Demirci tarafından Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'a takdim edildi.

İrina Vlah'tan Ak'a teşekkür

Gagavuz Yeri Milletvekili İvana Köksal, yerel yönetimler olarak kardeş belediyecilik projeleriyle Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde yakaladığı başarıya katkı sunan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'a Gagavuz Özerk Bölgesi Başkanı İrina Vlah'ın gönderdiği teşekkür belgesini takdim etti. Köksal, “Keçiören Belediyesiyle 2010 yılından itibaren işbirliğimiz kardeşçe devam ediyor. Bize verdikleri desteklerden dolayı başkanımız Mustafa Ak'a ve Keçiören halkına teşekkür ediyorum. Devlet başkanımız İrina Vlah da Keçiören halkına ve Mustafa Ak'a teşekkür ediyor” diye konuştu.

Uluslararası alanda Türkiye'nin saygınlığını artırmak için gayret gösterdiklerini kaydeden Başkan Ak da ödül için teşekkürlerini ifade etti.