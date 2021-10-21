“Avrasya Hizmet Ödülleri” sahiplerini buldu

Avrasya ülkeleri ile Türkiye arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin daha güçlü ve sağlam bir yapıya kavuşturulması ile sürdürülmesi adına destek olmaya çalışan ve Türkiye'nin kalkınmasına, gelişmesine yaptığı katkılarla bilinen Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği tarafından düzenlenen “Avrasya Hizmet Ödülü” için aday gösterilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu ödüle layık görüldü. Ödül töreninde konuşan Tatar, “Türkiye Doğu Akdeniz'de söz sahibidir. Söz sahibi olmaya da devam edecektir. Kıbrıs ulusal davamıza baktığımızda 1571'den beri üretilen bir siyaset vardır. Bu siyaset Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesidir. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iş birliğinin ne kadar daha önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. EkoAvrasya Derneği ekonomik ilişkilerle ilgili bir kurumdur. Bir düşünce kuruluşudur ve bir sivil toplum örgütüdür. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de Türk bayrağını dalgalanması, halkın huzuru ve halkın beklentilerin yerine getirilmesi için birtakım ekonomik açılımlara da ihtiyaç vardır. ‘Maraş Açılımı' bu şekilde gündem gelmiştir. Çünkü Maraş elimizde olan bir değerdir. Maraş 1974 öncesi Doğu Akdeniz'in en başarılı turizm merkeziydi. Sadece Türkiye ve Yunanistan için değil, tüm Doğu Akdeniz'in en fazla turizm çeken yeriydi. O zamanlar Kıbrıs'ın milli gelirinin yarısını oluşturan bir turizm merkeziydi. Kapalı Maraş bizim için ata toprağıdır. Osmanlı 1571'de Kıbrıs'ı fethettiğinde ilk yaptığı iş Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ni kurmak oldu. Maalesef İngiliz sömürge döneminde Rumlara peşkeş çekildi. Bu sebeple Rumlar oranın turizm gelirlerini Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp ederek kendi lehlerinde kullanmıştır. Ama artık Türkiye Cumhuriyeti'nin destekleriyle Maraş artık açılmıştır. Maraş Kuzey Kıbrıs'ın bir itici gücü halinde gelmiştir. Ekonomik ve siyasal bakımdan daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve Mamak Belediyesi de “Avrasya Hizmet Ödülleri'nin” sahibi oldu.