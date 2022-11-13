Avrasya Tüneli rekor tazeledi

Asya ve Avrupa kıtalarını deniz altından birleştiren çift katlı ilk ve tek karayolu tüneli olan Avrasya Tüneli, en son 27 Ekim tarihinde 70 bin 121 araçla 2022'nin en yüksek rakamına ulaşmıştı. 9 Kasım Çarşamba günü 71 bin 110 araç geçişi ile rekor yenilendi. 2022 yılı için hesaplanan 70 bin 223 birim araçlık günlük trafik garanti rakamı da aşıldı. 22 Aralık 2016'da hizmete açılan tünelden bugüne kadar toplam 94,5 milyon araç geçti. 1 Mayıs itibariyle motosiklet kullanıcılarına da açılan Avrasya Tüneli'nden bu tarihten itibaren toplam 266 bin motosiklet geçiş yaptı.

İşletme döneminde 200 kişiye istihdam sağlayan Avrasya Tüneli, zaman ve yakıttan da tasarruf sağladı. Tünel, Kozyatağı-Bakırköy yönünde akşam trafiğinde kullanıcılarına 86 dakikayı aşan zaman kazancı sağladı. Zaman kazancı, Kozyatağı-Bakırköy yönünde akşam saatlerinde aylık ortalama 54 dakika olurken, Bakırköy-Kozyatağı yönünde ise sabah saatlerinde ortalama 32 dakika olarak gerçekleşti. 1 Ocak 2022 itibarıyla geçerli olan 00.00-05.00 saatleri arasındaki yüzde 50 indirim uygulamasıyla da indirimli saatlerdeki ortalama trafik yüzde 111 arttı.