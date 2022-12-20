Avrasya Tüneli'nden 6 yılda 97 milyon araç geçti

Avrasya Tüneli'nden 6 yılda 97 milyon araç geçiş yaptı. 1 Mayıs'tan itibaren de 232 bin 452 motosiklet sürücüsü Avrasya Tüneli'ni tercih etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tünelin resmi açılışının 20 Aralık 2016 tarihinde yapıldığını, araç geçişinin ise 22 Aralık 2016'da başladığını hatırlatarak, "Dünyada kıtaları birleştiren çift katlı ilk ve tek karayolu tüneli olan Avrasya Tüneli, tam 6 yıldır boğaz geçişinde sürücülere hızlı, güvenli ve konforlu bir alternatif olarak hizmet veriyor. 5 kilometre uzunluğundaki tünel, kıtalararasında araçlar için en hızlı geçiş imkanını sağlıyor" dedi.

Zamandan 133 dakika tasarruf

9 Kasım'da 71 bin 110 araç geçişi ile Avrasya Tüneli'nde bu yılın geçiş rekoru kırıldı. Aralık ayında günlük ortalama geçiş 63 bin oldu. Ayrıca, motosiklet kullanımına izin verilen 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 232 bin 452 motosiklet sürücüsü Avrasya Tüneli'ni tercih etti. Yatırım maliyeti 1,2 milyar dolar olan Avrasya Tüneli ile İstanbullular, zamandan ve yakıttan da tasarruf sağlıyor. Zamandan 407 milyon dolar, yakıttan 134,1 milyon dolar, çevreden 12 milyon dolar ve diğer kalemlerden 212,1 milyon dolar olmak üzere toplam 765,2 milyon dolar tasarruf sağlandı. Milli gelire 2 milyar dolar, üretime 4,1 milyar dolar, ihracata 340,4 milyon dolar, vergiye 116,5 milyon dolar katkıda bulunurken, istihdama yıllık etkisi 7,7 bin kişi oldu. Diğer boğaz geçiş alternatiflerinin seyahat süreleri baz alındığında Avrasya Tüneli, 11 Kasım günü Kozyatağı-Bakırköy yönünde akşam trafiğinde kullanıcılarına 133 dakika zaman kazancı sağladı. Kullanıcıların zaman kazancı, Kozyatağı-Bakırköy yönünde akşam saatlerinde aylık ortalama 54 dakika olurken, Bakırköy-Kozyatağı yönünde ise sabah saatlerinde ortalama 34 dakika olarak gerçekleşti.

Avrasya Tüneli çok sayıda uluslararası ödülün de sahibi oldu. Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Sistemi (Pacemaker) ile tünel içindeki araç hızı sabitlenirken, trafik verimliliği yüzde 8,5 arttı. Trafik sıkışıklığı yaklaşık yüzde 53 oranında azaldı.

Avrasya Tüneli dünyanın sayılı projeleri arasında yer alıyor

Dünyanın sayılı projeleri arasında yer alan Avrasya Tüneli planlanandan 8 ay önce, 3 yıl 11 ayda tamamlandı. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kayıtlı, İstanbul'un tarihi yarımadasında yapılan tüm tasarım ve inşaat çalışmaları, UNESCO önerileri dikkate alınarak gerçekleştirildi. Tarihi yarımada ve çevresi ile tam uyumlu, İstanbul siluetini zedelemeyen bir mimari ortaya kondu. Avrasya Tüneli'nin iç mimari ve aydınlatma tasarımlarında, yaklaşım kemerlerinde ve portal girişlerinde, tarihe ve Mimar Sinan'a olan saygıyı göstermek üzere; Mimar Sinan'ın eserlerinde yer alan 'gülbezek' ve 'çarkıfelek' gibi motif ve çizgiler tercih edildi.