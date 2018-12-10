Avrupa Birliği Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı katılımcıları yemekte bir araya geldi

Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı'nın açılış programında konuşan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, “Fransa'da ‘Sarı Yelekliler' adı altında meşru ve seçilmiş hükümete karşı başlatılan sokak eylemlerini kaygıyla izliyoruz” dedi.

Kahramankazan Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı, düzenlenen açılış yemeğiyle başladı. Kahramankazan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda düzenlenen yemeğe Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AB Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Hicham Imane ve AB üyesi ülkelerin temsilcileri, Türkiye'nin farklı illerinden gelen belediye başkanları, akademisyenler, STK temsilcileri, Kahramankazan Kent Konseyi, Kadın Konseyi, Gençlik Meclisi, Belediye Meclisi üyeleri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Ertürk, yaptığı konuşmada AB üyesi ülkelerin değerli temsilcilerini ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen katılımcıları Kahramankazan'da misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Türk milletinin FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında verdiği destansı mücadeleyi anlatan Ertürk, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonucu milletimizin demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ilkelerine canları pahasına sahip çıkarak önledikleri 15 Temmuz hain darbe gecesinde ilçemiz 9 şehit, 92 gazi vererek darbenin önlenmesinde sembol hale gelmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yer alan tüm siyasi partilerin oy birliği ile ‘kahraman' unvanı verilen ilçemizde sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz” dedi.

Ertürk, Kahramankazan'ın merkezi hükümetin ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin en çok yatırım alan bir ilçe olma özelliğini taşıdığını belirterek, “Kahramankazan gelişmişlik sıralamasında Türkiye'de 957 ilçe arasında 30'uncu, Ankara'nın dış ilçeleri arasında ise 1'inci sırada yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

Ertürk, ilçede belediye tarafından yapılan yatırım ve hizmetlerin yanı sıra ilçe sınırları içerisinde yer alan tesis, merkez ve kümelenmeler hakkında da bilgi verdi. Ertürk, Kahramankazan'ın 81 ilden göç almasına karşın adli olayların en az düzeyde yaşandığını ve sosyal barışın maksimum seviyede temin ve tesis edildiğini söyledi. Ertürk, katılımcı demokrasi anlayışı çerçevesinde yürüttükleri çalışmalar sonucunda Avrupa Konseyi tarafından verilen “12 Yıldız Şehri” unvanına iki kez üst üste, son olarak da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisince verilen “Avrupa Diploması” ödülüne layık görüldüklerini anımsattı. AB ilerleme sürecinde atılan adımları önemsediklerini ifade eden Ertürk, “Biliyoruz ki atılacak her adım her iki taraf adına yapılacak çalışmalarda büyük bir ivme sağlayacaktır. Yerel yönetimlere ilişkin kuracağımız ortak istişare komitesinin bu sürece ciddi katkılar sağlayacağını ifade etmek istiyorum” dedi.

“Sarı Yelekliler eylemlerini kaygıyla izliyoruz”

Ertürk, Türkiye'de yaşanan Gezi olayları ve Fransa'da başlatılan Sarı Yelekliler eylemlerini karşılaştırarak, “Türkiye'de 2013 yılında Gezi olayları adı altında seçilmiş ve meşru hükümete karşı başlatılan sosyal ayaklanma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı ve hükümetimizin bu konudaki dik duruşuyla bastırılmıştır. Yine aynı olayların Fransa'da ‘Sarı Yelekliler' adı altında meşru ve seçilmiş hükümete karşı başlatılan sokak eylemlerini kaygıyla izlediğimizi belirtmek isterim” diye konuştu.

Ertürk, yarın başlayacak toplantı sonucunda hazırlanacak raporun Türkiye'nin ve AB'nin yararına sonuçlanmasını ümit ettiğini belirterek, bu anlamlı toplantının Kahramankazan Belediyesinin ev sahipliğinde yapılmasına katkılarından dolayı AB Bölgeler Komitesi yetkililerine ve süreci işbirliği halinde yürüttükleri Türkiye Belediyeler Birliği'ne teşekkür etti.

AB Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Hicham Imane de, Türkiye'de ve Kahramankazan'da olmaktan gurur duyduğunu belirterek, “Belçika'da Türk nüfusun yoğun yaşadığı bir yerde dünyaya geldim. Onun için burada olmaktan dolayı ayrıca mutluyum” dedi. Türkiye Çalışma Grubu'nun uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Imane, toplantıda Türkiye-AB ilişkileri ve sığınmacılar konularının ele alınacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Ertürk ve Imane birbirlerine karşılıklı jest yaptı. “Tatlı yiyelim tatlı konuşalım” şeklinde espri yapan Imane, Ertürk'e çikolata hediye etti. Ertürk de, “Bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır” diyerek Imane'ye fincan takımı ve kahve hediye etti.

Yemek öncesinde Ankaralı Seymenler halk oyunu gösteri sundu. Yabancı temsilciler gösteriyi büyük bir hayranlıkla izledi. Yarın başlayacak ve gün boyu sürecek toplantıda “Türkiye-AB İlişkileri, Son Gelişmeler ve Yerel Yönetimlerin Etkisi” ile “Avrupa'da Sığınmacı Krizi ve Uyum” konuları masaya yatırılacak. Toplantıya AB üyesi ülkelerden çok sayıda yabancı temsilci, akademisyenler, STK temsilcileri ve belediye başkanları katılacak.