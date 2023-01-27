Avrupa elektriğinin beyin takımı Türkiye başkanlığında bir araya geliyor

Uluslararası Büyük Güç Sistemleri (CIGRE) Güneydoğu Avrupa Bölge Konseyi'nin (SEERC) geleneksel çalıştayı, Türkiye başkanlığında bir araya geliyor.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen çalıştaya, SEERC üyesi 17 Avrupa ülkesinden uzmanlar, akademisyenler ve üst düzey yetkililer katılıyor. CIGRE Türkiye Ulusal Komite Başkanı ve Elektrik üretim A.Ş. Genel Müdürü Dr. İzzet Alagöz'ün açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayın iki gün sürmesi planlanıyor.

Elektrik sistemindeki sorunların konuşulacağı çalıştay kapsamında 20'den fazla ülkedeki sorunlar ele alınacak. İtalya'da İsrail'e kadar geniş bir coğrafideki elektriğin ele alındığı çalıştayda konuşan Alagöz, dünyanın 96 ülkesinden uzman, sektör temsilcisi, STK ve bürokratları buluşturan CIGRE'nin elektrikte Avrupa'nın beyin takımını buluşturduğunu söyledi. Türkiye'nin kuruluşunun 100. yılında düzenlenecek 4. SEERC Konferans'ına da değinen Alagöz, dünyanın birçok farklı bölgesinden uzmanların Türkiye'de buluşacağını dile getirdi.

Elektrikteki en büyük konferanslardan birisinin Türkiye'de yapılacağının altını çizen Alagöz, İstanbul'un 11-13 Ekim tarihlerindeki 4. SEERC Konferansı ile elektrikte Avrupa sektörünü bir araya getireceğini söyledi.

Türkiye'nin CIGRE Güneydoğu Avrupa Bölgesel Konseyi SEERC dönem başkanlığı ise 2023 yılı sonunda tamamlanacak.