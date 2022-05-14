"Avrupa Günü" adına düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu

Avrupa Günü Koşusu” ve “16. Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Uğurlama Töreni” birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye'deki 9 Mayıs Avrupa Günü kutlamaları çerçevesinde Ankara'daki 75. Yıl Hipodromu'nda düzenlenen “12. Avrupa Günü Kupası Koşusu” ile “16. Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Uğurlama Töreni”, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın katılımıyla gerçekleşti. Etkinliklere AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AB Ülkeleri Büyükelçileri ile çeşitli Avrupa ülkelerinden ve Türkiye'de 80'in üzerinde amatör rallici ve yarışsever iştirak etti.

Etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu

Türkiye'de Avrupa Günü kutlamalarının geleneksel etkinliklerinden birini oluşturan, Dışişleri Bakanlığınca 2011 yılından beri düzenlenen “12. Avrupa Günü Kupası Koşusu”, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Atların yarışını merakla izleyen katılımcılar yer yer heyecanlandı. Koşunun ardından gerçekleştirilen kupa takdim töreniyle birinci gelen Sadettin Boyraz'a ödülü verildi. Koşu sonrası düzenlenen 16. Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nde kıyasıya mücadele söz konusuydu. Bakan Yardımcısı Kaymakcı ve Büyükelçiler 2'şer turluk bir yarış düzenledi. Kaymakcı, bu yarışın kazananının dostluk olduğunu söyledi. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Kaymakcı, “Çok güzel ve dostluk dolu bir ralli olmasını diliyorum Batı-Doğu Rallisinin. Umarız bu 9 Mayıs Avrupa Günü kıtamızdaki savaşın bir an önce sona ermesine vesile olur. Umarız bu ralli gibi Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci mutlaka bir gün başarıyla sonuçlanmalı. Türkiye bu konudaki kararlı çalışmasını da sürdürecek. Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye, Türkiye'yi de Avrupa Birliği'ne anlatmaya devam edeceğiz AB Başkanlığı olarak” dedi.