Avrupa Günü etkinliklerinde Mercan Dede, Hayko Cepkin ve Ceza ilk kez aynı sahnede konser verdi

Avrupa Birliği'nin tüm Avrupa'da 2022 yılını “Gençlik Yılı” ilan etmesi nedeniyle bu yıl “Umudumuz Hep Genç” sloganıyla kutlanan Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında sufi müziğini etnik enstrüman ve sanatçılarla zenginleştirip, elektronik müzikle harmanlayan ünlü besteci Mercan Dede, alternatif metal ve Anadolu Rock müzik tarzı ile tanınan Hayko Cepkin ve Türk rap müzisyeni Ceza konser verdi. Ankara'da ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri'nde düzenlenen konserde Mercan Dede, Hayko Cepkin ve Ceza ilk kez aynı sahneyi paylaştı. Ünlü sanatçılar en beğenilen parçalarını seslendirdi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından gerçekleştirilen konserde gençler müzik dolu bir gece ve eğlenceli dakikalar yaşadı. Avrupa Günü etkinlikleri mayıs ayı boyunca devam edecek.