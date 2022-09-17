Avrupa Hareketlilik Haftası "Şehrini Kucakla" temasıyla Başkent'te başladı

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası Ankara'da başladı. Dünyadan 47 ülkeden 2 bin 738 şehir ve kasabanın katıldığı Avrupa Hareketlilik Haftası'na Türkiye 495 belediye ile katılımın en fazla olduğu ülke oldu.

"Şehrini Kucakla" temasıyla vatandaşlara yaya ve bisikletli ulaşıma teşvik edecek olan hafta çerçevesinde, Başkent Millet Bahçesi'nde "Bisikletli Hareket ile Altındağ'ı Keşfet" etkinliği düzenlendi.

Buradaki etkinliklere katılan Bakan Yardımcısı Kaymakcı bilgi yarışmasında ilk 5'e giren vatandaşlara bisikletlerini takdim etti.

Programın ardından açıklamalarda bulunan Kaymakcı, “Bir Avrupa ülkesi olarak ülkemizde her yıl Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutluyoruz. Özellikle şehirlerimizin, yerel yönetimlerimizin Avrupa Hareketlilik Haftası'na katılması ve etkinlikler düzenlemesi çok önemli. Çünkü artık iklim değişiyor, şehirlerde trafik zorlaşmaya başladı. Dolayısıyla pandeminin oluşturmuş olduğu sorunlarla insanlar arasındaki bağlantılarda kırılmalar oldu” dedi.

Kentsel ulaşım bağlamında olaylara yaklaştıklarının altını çizen Kaymakcı, “Şehirlerimizde mümkün olduğu kadar bisikletin kullanımının yaygınlaşması çok önemli. Bisikletin trafikte bir araç olduğunun artık herkesin benliğine yerleşmesi önemli. Bisikletliler de aynı zamanda trafikte bir sürücü ve bu şekilde saygı görmeleri önemli. Şehirlerimizde emisyonu azaltarak, sağlıklı ve sürdürülebilir yaşamı teşvik etmek için hareketliliği teşvik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut , TBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da etkinlikte yer aldı.