Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Keçiören'de pedallar çevrildi

Keçiören'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte bisikletle tur atıldı.

Avrupa Hareketlilik Haftası, 2002 yılından bu yana düzenli olarak her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa kıtasındaki ülkelerde kutlanıyor. Bu yıl “Sürdürebilir Ulaşım Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik” teması ile kutlamalar gerçekleştirildi. Keçiören Belediyesi tarafından Kalaba Kent Meydanı'nda gerçekleşen programda bilek güreşi, masa tenisi, tenis ve basketbol sahası yer aldı. Çocuklar ve gençlerin ilgisini çeken program Keçiören Belediyesi Başkanı Turgut Altınok'un bisikletçilerle beraber pedal çevirmesi ile son buldu. Etkinliğe Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Pavel Vacek, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Murat Yumrutaş da katıldı.

“Çocukluğumdan beri bisiklete binen biriyim”

Çocukluğundan beri bisiklete bindiğini ve hareket etmeyi sevdiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Altınok, “Avrupa Hareketlilik Haftası sebebiyle ‘Hareket Yapalım Bereket Bulalım' sloganıyla bir etkinlik düzenlemek istedik. Çocukluğumdan beri bisiklete binen biriyim. Yıllar geçtikçe, iş yoğunluğu arttıkça bisiklete sadece etkinliklerde binebiliyoruz. Ben spor yapan biriyim. Günlük yaklaşık 8 kilometre yürüyorum. Bisiklet ve koşunun yanı sıra sporun diğer dallarıyla da ilgilenmek çok önemli” ifadelerine yer verdi.

“Yan etkisiz hap kullanmak istiyorsanız spor yapmalısınız”

Sağlıklı bir yaşam için sporun şart olduğunun altını çizen Altınok, “Hastaneye en az gidenler spor yapanlardır, en çok gidenlerse sporla ilgilenmeyenlerdir. Yan etkisiz hap kullanmak istiyorsanız, sağlıklı yaşamak istiyorsanız, hastaneye gitmek istemiyorsanız, konforlu yaşamak istiyorsanız spor yapmalısınız” dedi.

Bisikletin her şeyden önce sağlıklı bir yaşamın parçası olduğunu belirten Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Vacek, bisikletçiler için bisiklet yollarının artırılması gerektiğini, bugün iş günü olmasına rağmen sırf bisikletçilere destek olmak için programa katıldığını aktardı.

Bisiklet yollarının olmazsa olmaz olduğunu aktaran Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Yumrutaş, “Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Keçiören Belediyesi'nin etkinliğine katıldık. Sürdürülebilir yaya ve bisikletlilerin güvenli sürüşü için yollar hazırlanması için odaklanması için bu etkinlik düzenleniyor. Daha güvenli, daha sağlıklı ulaşım mottosuyla yola çıkılıyor. Büyükşehirlerde trafikten dolayı adım atılamaz hale geldi. Yayaların ve bisikletçilerin güvenli yollara ihtiyaçları var” dedi.