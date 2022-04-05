Avrupa Şampiyonları Kayaalp ve Fırat'a Türk bayraklı karşılama

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda şampiyonluk kazanan Rıza Kayaalp ve Murat Fırat yurda döndü. Milli güreşçileri Esenboğa Havalimanında kulüp yöneticileri, antrenörleri, çalışma arkadaşları Türk bayraklarıyla karşıladı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda şampiyon olarak kariyerinin 9. Avrupa Şampiyonluğunu kazanan Taha Akgül'den sonra grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp 11. kez, grekoromen stil 67 kiloda da Murat Fırat ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu. Türk güreşinin lokomotifi olan ASKİ Spor Kulübü sporcuları, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'ndan 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile yurda döndü. Milli güreşçiler; Esenboğa Havalimanı'nda ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, EGO Spor Kulübü Başkanı Taner Özgün, kulüp yöneticileri, antrenörler, 300 çocuk projesindeki çocuklar ve çalışma arkadaşları tarafından Türk bayrakları ile karşılandı.

Şampiyon güreşçilere Başkent'te coşkulu karşılama

Şampiyon güreşçileri tek tek tebrik eden ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, “Avrupa Güreş Şampiyonası'nda hem serbest stil de hem de grekoromen stilde yüzümüzü güldüren neticeler aldık. Rıza Kayaalp'nin 11'inci kez şampiyon olması Murat Fırat'ın da Avrupa Şampiyonu olması bizi çok sevindirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın talebi doğrultusunda ASKİ Spor olarak 300 çocuk öğrenci projemizi bin 680'e çıkardık. Yüzlerce Taha ve Rızalar yetiştireceğiz inşallah. Çok mutluyuz ve gururluyuz” diye konuştu.

Havalimanından şehre kadar selamlama

Takım olarak havalimanından şehre kadar açık otobüslerle seyahat eden şampiyon güreşçiler, yol boyu Başkentlileri selamladı. Başkentlilerin kornaları ve alkışlarıyla karşılık verdiği güreşçilerin yurda döndükten sonra da unutulmaz anlar yaşadıklarını vurgulayan ASKİ Spor Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, “Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulüpleri Avrupa Güreş Şampiyonası'na damga vurdu. ASKİ Spor'un Türk güreşinin lokomotifi olduğunu bir kez daha gösterdik. Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Murat Fırat'ın altın madalya alması çok önemliydi” diye konuştu.

Şampiyon sporculardan teşekkür

Son dönemde arka arkaya tarihi başarılara imza atan güreşçiler ise verdiği destek nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ettiler.

Rıza Kayaalp, ‘‘Şampiyon olduğum için çok mutluyum ve gururluyum, kırılması zor bir rekora imza attım. 11'inci kez şampiyonluğu ülkemize ve Ankara'mıza kazandırmış oldum. Bizlere her zaman destek veren ve bugünkü güzel karşılama törenini hazırladığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a ve Kulüp Başkanımız Yüksel Arslan'a teşekkür ederim" sözlerine yer verdi.

Murat Fırat ise, ‘‘Altın madalya kazandığım için çok mutluyum. Önümüzde bir Dünya Şampiyonası var, inşallah orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip altın madalya kazanmak istiyorum" dedi.