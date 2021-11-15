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Avrupa Şampiyonu Ahmet Rasim Pala'dan Başkan Ertuğrul Çetin'e ziyaret

Avrupa Karma Dövüş Sanatları Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Ahmet Rasim Pala, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’i makamında ziyaret etti.

Avrupa Karma Dövüş Sanatları Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ahmet Rasim Pala, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i makamında ziyaret etti.


Başkan Ertuğrul Çetin, Ukrayna'nın Kiev şehrinde yapılan Avrupa Karma Dövüş Sanatları (MMA) Şampiyonası'nda altın madalya ile dönen milli sporcu Ahmet Rasim Pala ve Türkiye MMA Federasyon Asbaşkanı Serdar Gökkaya'yı makamında ağırladı.


Avrupa Şampiyonu Ahmet Rasim Pala Ukrayna'daki şampiyona hakkında Başkan Ertuğrul Çetin'e bilgiler verirken, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip şampiyon olduğundan dolayı gurur duyduğunu söyledi.



Başkan Ertuğrul Çetin'den Avrupa şampiyonuna tebrik


Spora ve sporculara her türlü desteği verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Ukrayna'nın Kiev şehrinde yapılan Avrupa Karma Dövüş Sanatları (MMA) Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönen milli sporcumuz Ahmet Rasim Pala ve Asbaşkan Serdar Gökkaya'ya nazik ziyaretleri için teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.

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